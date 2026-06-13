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Hitzewelle

38 Grad! Jetzt kommt die Mega-Hitze

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Eine Hitzeblase sorgt vor allem im Osten des Landes für Rekordtemperaturen.
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Nach einem wechselhaften und für die Jahreszeit eher gemäßigten Wochenende steht Österreich eine große Hitzewelle bevor. Meteorologen beobachten derzeit die Entwicklung einer sogenannten "Hitzeblase", die vor allem den Osten des Landes erfassen könnte.

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Laut aktuellen Prognosen steigen die Temperaturen zunächst ab Mitte der Woche deutlich an. In Wien werden bereits für Donnerstag Werte um 31 Grad erwartet, am Wochenende könnten es dann sogar 35 Grad werden.

Besonders aufmerksam verfolgen Wetterexperten jedoch die längerfristigen Modellrechnungen. Das Europäische Wettermodell ECMWF deutet auf eine außergewöhnlich starke Hitzewelle hin. Demnach könnte sich eine großräumige Hitzeblase über Teilen Mitteleuropas aufbauen und in Österreich Temperaturen von deutlich über 35 Grad bringen. In einzelnen Berechnungen werden sogar Spitzenwerte von bis zu 38 Grad für den Osten des Landes nicht ausgeschlossen.

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XXL-Hitzewelle

Auch die Experten der GeoSphere Austria weisen darauf hin, dass sich Österreich in den kommenden Tagen unter zunehmendem Hochdruckeinfluss befindet. Damit steigen die Chancen auf viel Sonnenschein und eine markante Erwärmung. Wie stark die Hitze letztlich ausfällt, hängt allerdings davon ab, wie lange sich die warme Luftmasse über Mitteleuropa halten kann.

Einzelne Modelle rechnen damit, dass die Hitzewelle bis Ende Juni anhält.

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