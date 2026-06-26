42 Grad: DAS werden die absoluten Hitze-Hotspots

Für große Teile des Landes gilt die höchste Warnstufe.

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Österreich steuert auf den Höhepunkt der Hitzwelle zu. Am Sonntag erwarten die Metorologen bois zu 42 Grad, wodruch der Allzeit-Rekord (40,5 Grad) geknackt werden dürfte.

Prognose © https://tauernwetter.at

Besonders heiß wird es dabei im Osten des Landes. Absoluter Hitze-Hotspot dürfte das Weinviertel in Niederösterreich werden, aber auch in Wien und dem Burgenland dürfte die 40-Grad-Marke geknackt werden. Rekorde könnten auch in Oberöstereich und Salzburg geknackt werden, etwas kühler ist es nur in Tirol.

© APA

Die Prognose im Detail

Samstag. Im ganzen Land steht einmal mehr hochsommerliches Wetter mit teils extremer Hitze und viel Sonnenschein am Programm. Im Flachland ist es die meiste Zeit wolkenlos, im westlichen Bergland entstehen ab dem späteren Vormittag Quellwolken. Am Nachmittag sind lokale Wärmegewitter zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen 15 bis 24 Grad, Tageshöchsttemperaturen 34 bis 39 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Sonntag. Die andauernde Hitzewelle erreicht ihren voraussichtlichen Höhepunkt. Am Vormittag scheint verbreitet die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Im Bergland entstehen bereits im Laufe des Vormittags Quellwolken und spätestens ab Mittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung, vor allem zwischen Vorarlberg und der Obersteiermark. Der Wind weht abseits von Gewittern meist schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Es wird heiß! Frühtemperaturen 15 bis 26 Grad, Tageshöchsttemperaturen 34 bis 40, eventuell sogar 42 Grad! Am heißesten ist es im Osten.

Historische Höchstwerte nach Bundesländern. Quelle: Geosphere Austria; Die Auslieferung der APA-Grafiken als Embed-Code ist ausschließlich Kunden mit einer gültigen Vereinbarung für Grafik-Pauschalierung vorbehalten. Dabei inkludiert sind automatisierte Schrift- und Farbanpassungen an die jeweilige CI. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Grafik-Team unter grafik@apa.at. GRAFIK 0788-26 © APA

Hitzewellen werden werden häufiger und länger

Hitzewellen sind in Österreich verglichen mit der Zeit bis 1990 deutlich häufiger und ein paar Tage länger geworden. Solche Perioden werden definiert mit einer Serie von zumindest drei Tagen über 30 Grad nacheinander, die von Tagen zwischen 25 und 30 Grad unterbrochen werden können, solange die mittlere Maximaltemperatur der gesamten Periode bei 30 Grad bleibt. In Eisenstadt lag die Dauer der längsten Hitzewellen in den vergangenen Jahren im Mittel bereits bei 18,5 Tagen.

Von 1961 bis 1990 dauerten Hitzewellen in Eisenstadt laut Daten der Geosphere Austria im Schnitt noch 7,0 Tage. 2024 wurden in der burgenländischen Landeshauptstadt und in Wien Rekorde von 31 Tage dauernden Hitzeperioden verzeichnet. Im Schnitt der Jahre 2020 bis 2025 dauerte in Wien die längste Hitzewelle 16,0 Tage, vor 1990 waren es 6,3 Tage. Hinter Eisenstadt und Wien folgt in der Rangliste der Landeshauptstädte Klagenfurt mit 14,2 Tagen andauernden Hitzewellen (1961 bis 1990: 6,1 Tage). Am kürzesten fallen die Hitzewellen in der Stadt Salzburg aus. Die längsten Perioden der vergangenen sechs Jahre dauerten dort im Schnitt 6,6 Tage (1961 bis 1990: 4,9 Tage).

Kein Jahr ohne Welle

Die Hitzewellen haben sich nicht nur insgesamt verlängert, sondern sind auch häufiger geworden. Gab es in den 30 Jahren der Klimaperiode von 1961 bis 1990 in Wien noch zehn Jahre ohne eine Hitzewelle gemäß der Definition, so hatte es in der Bundeshauptstadt seit 1991 jedes Jahr mindestens eine Hitzeperiode gegeben. Auch in allen anderen Landeshauptstädten sind die Jahre ohne Hitzewelle zumindest weniger geworden, berichtete Geosphere Austria auf APA-Anfrage.

Für das Wochenende wurde für den Nordosten Österreichs sowie den Raum Wels/Linz und für Graz, Klagenfurt und Villach wegen der Hitze die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Laut Vorhersage könnte am Sonntag der österreichweite Rekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 - gemessen in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) - fallen.

Erklärung der Berechnung der gefühlten Temperatur, Warnstufen, Quelle: Geosphere Austria; Die Auslieferung der APA-Grafiken als Embed-Code ist ausschließlich Kunden mit einer gültigen Vereinbarung für Grafik-Pauschalierung vorbehalten. Dabei inkludiert sind automatisierte Schrift- und Farbanpassungen an die jeweilige CI. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Grafik-Team unter grafik@apa.at. GRAFIK 0783-26 © APA

Temperaturverschärfung durch Klimawandel

Der menschengemachte Klimawandel verschärft die derzeitige Hitzewelle in weiten Teilen Europas einer Analyse von Fachleuten zufolge deutlich. "Das Wettermuster hinter dieser Hitzewelle ist nicht außergewöhnlich", hatte Davide Faranda vom Projekt Climameter diese Woche mitgeteilt. "Was außergewöhnlich ist, ist, dass der Klimawandel den Temperaturen in Teilen Westeuropas bis zu vier Grad Celsius hinzugefügt hat." Die Fachleute listeten in ihrer Untersuchung die berechneten Temperaturunterschiede für mehrere Städte in Europa auf. Auch in Wien treibt der Klimawandel die Hitzewelle demnach mit 1,5 Grad mehr an.

Hochdruckgebiete, die für stabiles Wetter und höhere Temperaturen sorgen, treten laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus nun in Europa öfter auf. "Wenn man die letzten 20 bis 30 Jahre betrachtet, sieht man insbesondere im Sommer eine Häufung solcher Hochdrucklagen, die Hitzewellen wahrscheinlicher machen", hatte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo zuletzt erläutert. Ob diese zunehmende Häufigkeit tatsächlich eine Folge des Klimawandels ist oder lediglich eine "statistische Schwankung", ist Buontempo zufolge unter Wissenschaftern umstritten.