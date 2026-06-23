TV
E-Paper
Österreich

Neuer Familien-Bonus

Ab Juli fix: Familien erhalten bis zu 240 Euro pro Kind

© Getty Images
Ab Juli startet ein neuer Unterstützungsfonds, der Alleinerziehenden bis zu 240 Euro pro Kind und Monat bringen soll.
OE24 auf Google bevorzugen

Der neue Bonus richtet sich an Alleinerziehende, die für ihre Kinder weder Unterhalt noch Unterhaltsvorschuss erhalten. Mit dem Fonds soll genau diese Versorgungslücke geschlossen werden. Nach Schätzungen des Sozialministeriums könnten rund 12.400 Kinder und Jugendliche von der neuen Unterstützung profitieren.

Bis zu 240 Euro pro Monat

Betroffene Familien sollen künftig rund 240 Euro pro Kind erhalten. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich zwölfmal pro Jahr. Der Betrag orientiert sich am halben Richtsatz für pensionsberechtigte Halbwaisen.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

3.000 Euro Heimreise-Prämie für Syrer

Von Creami bis Crispi: Ninja haut zum Prime Day die Küchen-Kracher raus

Auszahlung startet im Juli

Der neue Bonus soll bereits ab Juli ausbezahlt werden. Für den Unterstützungsfonds stehen laut den beschlossenen Plänen bis zu 35 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Entlastung für betroffene Familien

Gerade Alleinerziehende zählen laut Experten zu den besonders belasteten Haushalten. Mit der neuen Unterstützung soll verhindert werden, dass Kinder finanziell benachteiligt werden, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. Für viele Familien bedeutet das künftig mehrere hundert Euro zusätzlich pro Monat.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lenker (22) bretterte mit 219 km/h über A5

Juwelier-Einbruch im Retourgang mit 400 PS

Hitze: 19 Schüler aus Österreich in Lignano kollabiert

Einsatz am Klo: Feuerwehr verpasst WM-Halbzeit

Aus Rache: Wiener (46) fackelt Auto ab

Ab Juli fix: Familien erhalten bis zu 240 Euro pro Kind

Auto versenkt - dann Polizisten bespuckt

Hund meldete Brand in Kinderzimmer: Baby gerettet

Arbeiter stürzte sieben Meter von Baustellengerüst

Zwei junge Frauen von Auto erfasst