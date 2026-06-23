Neuer Familien-Bonus
Ab Juli fix: Familien erhalten bis zu 240 Euro pro Kind
Der neue Bonus richtet sich an Alleinerziehende, die für ihre Kinder weder Unterhalt noch Unterhaltsvorschuss erhalten. Mit dem Fonds soll genau diese Versorgungslücke geschlossen werden. Nach Schätzungen des Sozialministeriums könnten rund 12.400 Kinder und Jugendliche von der neuen Unterstützung profitieren.
Bis zu 240 Euro pro Monat
Betroffene Familien sollen künftig rund 240 Euro pro Kind erhalten. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich zwölfmal pro Jahr. Der Betrag orientiert sich am halben Richtsatz für pensionsberechtigte Halbwaisen.
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Auszahlung startet im Juli
Der neue Bonus soll bereits ab Juli ausbezahlt werden. Für den Unterstützungsfonds stehen laut den beschlossenen Plänen bis zu 35 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.
Entlastung für betroffene Familien
Gerade Alleinerziehende zählen laut Experten zu den besonders belasteten Haushalten. Mit der neuen Unterstützung soll verhindert werden, dass Kinder finanziell benachteiligt werden, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. Für viele Familien bedeutet das künftig mehrere hundert Euro zusätzlich pro Monat.
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