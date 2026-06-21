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Wetter-Warnung

Alarmstufe Rot: Gewitter-Walze zieht über Österreich

© Getty Images
In Oberösterreich gehen bereits heftige Gewitter nieder.
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Die Hitzewelle hält Österreich weiterhin fest im Griff, gleichzeitig steigt aber die Gefahr kräftiger Gewitter deutlich an. Vor allem am Nachmittag können sich über den Bergen sowie im Mühl- und Waldviertel erneut teils starke Gewitter entwickeln.

Für Teile Österreichs gilt eine Wetter-Warnung © UWZ

Bei Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad steht der Atmosphäre reichlich Energie zur Verfügung. Dadurch können sich lokal heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen bilden. Besonders in den Bergregionen ist Vorsicht geboten, da sich einzelne Gewitterzellen rasch entwickeln und intensiv ausfallen können.

Auch am Abend sind über den Bergen noch Gewitter möglich. Im Laufe der Nacht beruhigt sich die Wetterlage jedoch zunehmend. Die Schauer und Gewitter klingen meist ab, sodass die Nacht in den meisten Regionen trocken und nur gering bewölkt verläuft. Die Temperaturen sinken dabei auf 16 bis 22 Grad.

Gefahr bleibt hoch

Am Montag setzt sich das hochsommerliche Wetter zunächst fort. Viel Sonnenschein und Temperaturen von 28 bis 35 Grad sorgen erneut für große Hitze. Doch mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Unwettergefahr. Vor allem über den Bergen der Osthälfte Österreichs sowie generell im Nordosten nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag deutlich zu.

Meteorologen rechnen regional erneut mit kräftigen Gewittern, die neben Starkregen auch Hagel und starke Windböen bringen können. Während viele Regionen zunächst noch sonnig und trocken bleiben, sollten vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden die Wetterwarnungen genau verfolgt werden. Die Kombination aus extremer Hitze und energiereicher Luft sorgt derzeit für ideale Bedingungen für lokale Unwetter.

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