Alkolenker krachte in Lkw-Fahrer: 24-Jähriger schwer verletzt

Der Pkw-Lenker hatte 1,76 Promille intus.

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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag im Welser Stadtteil Pernau ereignet. Ein alkoholisierter Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen abgestellten Lastwagen. Dabei wurde ein junger Mann schwer verletzt.

Auto gerät in Kurve von Fahrbahn ab

Der Unfall passierte gegen 3.30 Uhr im Kreuzungsbereich von Wiesenstraße und Gaswerkstraße. Ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land war auf der Wiesenstraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve plötzlich geradeaus weiterfuhr und von der Fahrbahn abkam. In diesem Moment befand sich ein 24-Jähriger aus Linz neben einem Lastwagen, nachdem er zuvor einen Anhänger vom Fahrzeug getrennt hatte.

LKW-Lenker von Fahrzeug erfasst

Das Auto prallte seitlich gegen den abgestellten Lastwagen. Dabei wurde auch der 24-Jährige erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte und Notarzt versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle, anschließend wurde er ins Klinikum Wels gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Führerschein sofort abgenommen

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab 1,76 Promille. Die Polizei nahm dem 26-Jährigen noch vor Ort den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.