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Wegen Sturm

Ast stürzte auf jungen Quadfahrer: 26-Jähriger tot

Kerzen, Blumen und Gedenkobjekte auf einem gefällten Baumstamm im Freien.
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Der Lenker wurde zwischen Ast und Gefährt eingeklemmt. Seine Lebensgefährtin, die auch Beifahrerin war, schlug sofort Alarm.
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OÖ. Ein heftiger Sturm hat am Dienstagabend in Saxen (Bezirk Perg) ein tragisches Unglück ausgelöst. Ein 26-jähriger Quadfahrer verlor dabei auf dramatische Weise sein Leben.

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Ast stürzt auf Quadfahrer

Der junge Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Quad auf der Gemeindestraße Letten/Unterhörnbach unterwegs. Nach dem Abbiegen von der L1431 in Richtung Klam riss plötzlich ein Ast eines Kastanienbaums neben der Fahrbahn ab. Das herabfallende Holz traf den Lenker am Kopf und klemmte ihn zwischen dem Quad und dem Ast ein. Seine 21-jährige Lebensgefährtin, die als Beifahrerin mitfuhr, blieb unverletzt und alarmierte über ein nahegelegenes Wohnhaus sofort Hilfe.

Anwohner eilten zur Unfallstelle, befreiten den Eingeklemmten mit Motorsägen und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Schwerverletzte wurde unter Notarztbegleitung und mit einem Reanimationsgerät ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Trotz des raschen Einsatzes aller Helfer erlag der 26-Jährige dort um 23.20 Uhr seinen schweren Verletzungen.

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