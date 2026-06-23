Auto versenkt - dann Polizisten bespuckt

Höchst aggressiv reagierte ein Autofahrer, der seinen Pkw nach einem Crash ohne Unfallgegner bei Hohenems in einem Bach versenkt hatte.

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Vbg. Der 31-Jährige war in der Nacht auf Dienstag gegen 3.25 Uhr aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Schlossbergstraße abgekommen. Dabei durchbrach der weiße Audi A4 einen Zaun, überfuhr mehrere Sträucher sowie kleinere Bäume und kam nach rund zehn Metern zunächst auf einer Wiese und dann in einem Bach zum Stillstand.

Audi musste von der Feuerwehr aus dem Wasser gehoben werden. © FF Hohenems

Beim folgenden Einsatz der Feuerwehr und der Polizei zeigte sich der 31-Jährige, der mit einem Mädchen (17) unterwegs gewesen war, die leicht verletzt wurde, höchst unkooperativ. Er verweigerte den Alk-Test, bespuckte die Polizisten und konnte bei der Befragung zum Unfall null Angaben machen.

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, außerdem wird er wegen der Verweigerung der Atemalkoholuntersuchung an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn sowie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.