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A2 in Kärnten

Autofahrerin (31) starb bei Crash ins Stau-Ende

© Viyana Manset Haber
Unter tragischen unvorhersehbaren Umständen kam eine junge Kärntnerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben.
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Ktn. Es passierte Donnerstagabend auf der Südautobahn im Bezirk Wolfsberg vor dem Kalcherkogeltunnel in Fahrtrichtung Wien: Aufgrund einer Staubildung kam der Lenker eines Lkw mit litauischem Kennzeichen auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand, berichtet die Polizei. Zur selben Zeit - es war 18.30 Uhr - war eine 31-jährige Kärntnerin in dieselbe Richtung etwas dahinter mit ihrem Auto unterwegs gewesen, als sie aus bisher unbekannter Ursache ins Heck des stehenden Lkw donnerte. Vermutlich hat sie einfach das Stau-Ende übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

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Der Wagen der jungen Einheimischen kollidierte demnach fast ungebremst mit dem Lkw samt Sattelaufleger. Trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt sowie die alarmierten Feuerwehren Bad St. Leonhard, Wolfsberg, Preitenegg und Pack mit insgesamt 76 Einsatzkräften.

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