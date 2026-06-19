Autofahrerin (31) starb bei Crash ins Stau-Ende

Unter tragischen unvorhersehbaren Umständen kam eine junge Kärntnerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

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Ktn. Es passierte Donnerstagabend auf der Südautobahn im Bezirk Wolfsberg vor dem Kalcherkogeltunnel in Fahrtrichtung Wien: Aufgrund einer Staubildung kam der Lenker eines Lkw mit litauischem Kennzeichen auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand, berichtet die Polizei. Zur selben Zeit - es war 18.30 Uhr - war eine 31-jährige Kärntnerin in dieselbe Richtung etwas dahinter mit ihrem Auto unterwegs gewesen, als sie aus bisher unbekannter Ursache ins Heck des stehenden Lkw donnerte. Vermutlich hat sie einfach das Stau-Ende übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der Wagen der jungen Einheimischen kollidierte demnach fast ungebremst mit dem Lkw samt Sattelaufleger. Trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt sowie die alarmierten Feuerwehren Bad St. Leonhard, Wolfsberg, Preitenegg und Pack mit insgesamt 76 Einsatzkräften.