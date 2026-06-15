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Baustart

B 2 in Stoitzendorf wird zur Großbaustelle

Thomas Manhart (Straßenmeisterei Eggenburg), Ing. Ronald Cirer (Straßenbauabteilung Hollabrunn), Anton Surböck (Leiter der Straßenmeisterei Eggenburg), BR Klemens Kofler in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Margarete Jarmer (Bgm. von Eggenburg), DI Dr. Wolfgang Dafert (Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn), Markus Krottendorfer (Straßenmeisterei Eggenburg).
© Land NÖ
Achtung, Autofahrer! In Stoitzendorf (Gemeinde Eggenburg) rollen jetzt die Bagger an – die Ortsdurchfahrt der Landesstraße B 2 wird komplett saniert und sicherer gemacht.
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Am 15. Juni 2026 gab Bundesrat Klemens Kofler – in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer – gemeinsam mit Bürgermeisterin Margarete Jarmer und dem Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn, DI Dr. Wolfgang Dafert, den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten.

Das wird gebaut

Zwei Bushaltestellen werden umgebaut, Gehsteige saniert und die Entwässerung erneuert. Danach folgt der große Brocken: Auf rund 370 Metern wird die Fahrbahn der B 2 komplett erneuert! Grund sind massive Schäden – Risse, Senkungen und Unebenheiten machen die Straße kaputt. 16 Zentimeter Asphalt werden abgefräst und durch neue Schichten ersetzt, auch die Kanaldeckel werden angepasst.

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Wann es brenzlig wird

Seit 1. Juni laufen bereits die Vorarbeiten der Straßenmeisterei Eggenburg. Richtig ernst wird's von 22. bis 31. Juli 2026 – dann ist Totalsperre auf der B 2 angesagt!

So müssen Autofahrer umfahren

Der Verkehr in beide Richtungen läuft über B 2 – L 50 – L 42 (Grafenberg, Eggenburg) – B 2. Wer von oder nach Röschitz will, fährt über L 50 – L1197 (Roggendorf) – B 35 (Gauderndorf, Eggenburg) – B 2.

Was die Sanierung kostet

Rund 320.000 Euro lässt sich das Land die Baustelle kosten – 250.000 Euro kommen vom Land NÖ, 70.000 Euro zahlt die Stadtgemeinde Eggenburg.

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