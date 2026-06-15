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Horror-Absturz

Tragfläche brach in Luft ab

Jede Hilfe kam zu spät.
© Landesfeuerwehrverband NÖ
Schreckliches Detail zum tödlichen Flugzeugabsturz vor einem Jahr in Brand-Nagelberg (Bezirk Gmünd).
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Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat gesterb ihren ersten Bericht veröffentlicht – und der liefert die schaurige Erklärung für das Unglück.

Tragfläche löste sich in 2.200 Metern Höhe

Demnach hatte sich während des Fluges die linke Tragfläche der Maschine gelöst. Die Folge: Das Ultraleichtflugzeug wurde unkontrollierbar und stürzte auf eine Straße im Ortsgebiet von Steinbach!

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Die Unglücksmaschine war am 31. Mai 2025 in Budweis gestartet. Der Pilot drehte mehrere Kreise, um mit thermischen Aufwinden Höhe zu gewinnen. Auf dem Rückweg ins Waldviertel, Richtung Tschechien, brach die Tragfläche dann plötzlich – nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit.

Trümmer über hunderte Meter verstreut

Teile der Maschine fanden sich über eine Strecke von mehreren hundert Metern verteilt. Für den 63-jährigen Piloten aus Tschechien kam jeder Hilfe zu spät – er starb beim Aufprall. Anrainer wurden Zeugen des dramatischen Absturzes.

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