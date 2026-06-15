Igel Nig im Rosarium Baden

"Natur im Garten“ Pop Up-Tour begeisterte im Rosarium Baden

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Grüner Daumen oder absoluter Garten-Neuling – im Rosarium Baden war am Wochenende für jeden was dabei! Die "Natur im Garten" Pop Up-Tour der NÖ Umweltbewegung machte Station und verzauberte Besucher mit dem Jahresthema "Pflanze Kräuter. Würze dein Leben."

Programm zum Anfassen!

Beim Kräuter-Buzzer-Quiz mussten die Besucher ihr Wissen unter Beweis stellen. Für die Kleinen gab's eine eigene Kinderstation mit Basteln, Malen und XXL-Spielen wie Jenga und Domino. Die Erwachsenen durften sich im DIY-Workshop selbst an Kräutersalzen versuchen!

Highlight für viele: das große Glücksrad mit zahlreichen Preisen. Die Experten von "Natur im Garten" standen für alle Fragen rund um den Garten bereit – und auch Maskottchen "Igel Nig" drehte seine Runden durch den Schaugarten.

Hoher Besuch aus der Politik

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schaute auch Landtagsabgeordneter Matthias Zauner bei der Pop Up-Tour vorbei.

Wer dabei sein will: Die nächsten Stationen der Tour gibt's unter www.naturimgarten.at/pop-up!