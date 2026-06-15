TV
E-Paper
Österreich

Kräuter-Spaß

Igel Nig im Rosarium Baden

Igel Nig freut sich.
© „Natur im Garten“ / J. Ehn
"Natur im Garten“ Pop Up-Tour begeisterte im Rosarium Baden
OE24 auf Google bevorzugen

Grüner Daumen oder absoluter Garten-Neuling – im Rosarium Baden war am Wochenende für jeden was dabei! Die "Natur im Garten" Pop Up-Tour der NÖ Umweltbewegung machte Station und verzauberte Besucher mit dem Jahresthema "Pflanze Kräuter. Würze dein Leben."

Programm zum Anfassen!

Beim Kräuter-Buzzer-Quiz mussten die Besucher ihr Wissen unter Beweis stellen. Für die Kleinen gab's eine eigene Kinderstation mit Basteln, Malen und XXL-Spielen wie Jenga und Domino. Die Erwachsenen durften sich im DIY-Workshop selbst an Kräutersalzen versuchen!

Auch interessant

Fall Jenni: Ex-Freund wegen Mordes angeklagt

B 2 in Stoitzendorf wird zur Großbaustelle

Kein Wunder, dass Ihr Make-up im Sommer verläuft - bei diesen Fehlern

Tragfläche brach in Luft ab

Warum Sie im Sommer niemals kalt duschen sollten

Highlight für viele: das große Glücksrad mit zahlreichen Preisen. Die Experten von "Natur im Garten" standen für alle Fragen rund um den Garten bereit – und auch Maskottchen "Igel Nig" drehte seine Runden durch den Schaugarten.

Hoher Besuch aus der Politik

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schaute auch Landtagsabgeordneter Matthias Zauner bei der Pop Up-Tour vorbei.

Wer dabei sein will: Die nächsten Stationen der Tour gibt's unter www.naturimgarten.at/pop-up!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polizei am Limit

Igel Nig im Rosarium Baden

Glinzendorf bekommt eigenes Wappen

Erdäpfel länger im Verkauf

Duo raubte Bewohner mehrerer Pflegeheime aus

Neue Fisch-Wanderhilfe geplant

Biogas-Branche wartet weiter auf grünes Licht

Neues Tropeninstitut in Mödling eröffnet

Tragfläche brach in Luft ab

B 2 in Stoitzendorf wird zur Großbaustelle