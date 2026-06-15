TV
E-Paper
Österreich

Hängepartie

Biogas-Branche wartet weiter auf grünes Licht

Energie der Zukunft.
© ORF
Während Wind, Sonne und Wasserkraft beim Ausbau aufs Gas drücken dürfen, bleibt Biogas auf der Strecke! Das neue "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz" (EABG) ist zwar fix – für Biomethan gibt's aber weiterhin keine Regelung.
OE24 auf Google bevorzugen

Halbiert. Ursprünglich sollte die Biomethan-Erzeugung um sechseinhalb Terawattstunden wachsen. Im neuen Entwurf ist davon nur noch ein Siebtel übrig – eine Terawattstunde! Zwar wäre das eine Versiebenfachung der aktuellen Produktion, doch für ein eigenes "Erneuerbares-Gas-Gesetz" braucht es erst eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Investitionsstopp

Betreiber wie Bernadette Mauthner von der Biogasanlage Bruck an der Leitha schlagen Alarm: "Wir wollen investieren, aber dafür brauchen wir Rechtssicherheit für 15 bis 20 Jahre und einen gesicherten Abnahmepreis!"

Auch interessant

Duo raubte Bewohner mehrerer Pflegeheime aus

Xaver Schlager & Michael Gregoritsch

55-Jähriger stürzte in Poolschacht

Autofahrerin fuhr drei Passanten nieder

Der Neumond am 15. Juni 2026 ist für 3 Sternzeichen ein echter Glückstag

Riesenpotenzial

Eine Studie zeigt: Der Ausbau könnte 560 Millionen Euro Investitionen und 3.000 Jobs bringen – vor allem im Bau- und Anlagenbau. Experten sehen sogar Potenzial für bis zu zehn Terawattstunden. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) verspricht einen "realistischen Ausbaupfad" – einen Zeitplan nennt sie aber nicht. Kurzum: Erdgas durch heimisches Biomethan zu ersetzen, ist technisch möglich. Jetzt liegt es nur noch am politischen Willen, das auch gesetzlich so zu regeln, dass die  Unternehmer Rechtssicherheit haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Klare Linie zu Social Media, KI und Jugendschutz

Biogas-Branche wartet weiter auf grünes Licht

Neues Tropeninstitut in Mödling eröffnet

Erdäpfel länger im Verkauf

Sommer-Baustellen in Klosterneuburg als Nervenprobe

Sommernachtsgala: Grafenegger Erfolgsgeschichte geht weiter

Duo raubte Bewohner mehrerer Pflegeheime aus

Foto-Festival lockt Besucher nach Baden

Wegen Spitals-Aus: Gmünder wollen Land klagen

Niederösterreich greift nach den Sternen