Neue Fisch-Wanderhilfe geplant

Die Donau soll bis 2027 "fischfreundlicher" werden: Beim Kraftwerk Ybbs-Persenbeug im Bezirk Melk wurde jetzt eine 1,6 Kilometer lange Fischwanderhilfe zur Genehmigung eingereicht.

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Elf Höhenmeter müssen die Fische künftig überwinden, um das Kraftwerk zu passieren – 260 Meter der Strecke verlaufen sogar unterirdisch! Laut Verbund AG soll das die Attraktivität für die Tiere aber nicht schmälern.

EU-Millionenprojekt

Die Wanderhilfe ist Teil des Projekts "LIFE Blue Belt Danube Inn", das gefährdete Flussfische an Donau und Inn schützen soll. Auch die Kraftwerke Jochenstein, Schärding-Neuhaus, Passau-Ingling und Aschach sollen künftig barrierefrei werden.

600 Millionen Euro

So viel investiert die EU in das Projekt – geplant sind unter anderem neue Uferstrukturen mit Lebensräumen und Laichzonen für die Süßwasserfische, die als Mittelstreckenwanderer auf vernetzte Flussabschnitte angewiesen sind.

Geplant sind unter anderem Uferstrukturierungen entlang der Flüsse, die Lebensräume und geschützte Laichzonen für Donaufische schaffen. . Im Fokus stehen die Süßwasserfische, die als Mittelstreckenwanderer verbundene Lebensräume an Donau und Inn benötigen.