Baby für Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold

Große Freude bei Topmodel Nadine Leopold: Die gebürtige Kärntnerin hat auf Instagram ihre erste Schwangerschaft verkündet und teilt ihr ganz persönliches Glück mit den Fans.

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Mit einer emotionalen Bilderreihe auf Social Media überraschte Nadine Leopold, 32, ihre Community. Das ehemalige "Victoria’s Secret"-Model präsentierte stolz ihren Babybauch sowie einen positiven Schwangerschaftstest. Zu den Fotos schrieb die Österreicherin glücklich: "The best is yet to come". Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, denn zahlreiche Fans und internationale Wegbegleiter aus der Modewelt gratulierten der werdenden Mutter bereits zu den tollen Neuigkeiten.

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Details zur Schwangerschaft fehlen

Bislang hält sich die Kärntnerin mit genaueren Informationen allerdings noch zurück. Weder der voraussichtliche Geburtstermin noch das Geschlecht des Babys wurden öffentlich gemacht. Für das Model, dessen Karriere bereits mit 16 Jahren nach der Entdeckung durch einen Scout begann, startet damit ein ganz neuer Lebensabschnitt. Früher lief sie für namhafte Marken wie H&M, Mango oder den Designer Philipp Plein, 48, über die Laufstege und war 2017 sowie 2018 bei den berühmten "Victoria's Secret"-Fashion-Shows dabei. Nach Stationen in New York und Berlin lebt sie heute in London.

Nadine Leopold © Penske Media via Getty Images

Familienglück mit Andrew Barclay

Andrew Barclay und Nadine Leopold © Getty Images for BFC

Auch privat läuft es für das Topmodel perfekt. Nadine Leopold ist mit Andrew Barclay verheiratet. Das Paar hatte sich im März 2022 verlobt und im Juli desselben Jahres das Jawort gegeben. Die bevorstehende Geburt des ersten gemeinsamen Kindes markiert nun den nächsten Meilenstein für die Zukunft. Eine angebliche Liaison mit Sänger Harry Styles, 32, mit dem Leopold vor über einem Jahrzehnt kurzzeitig in Verbindung gebracht wurde, spielt angesichts des heutigen Familienglücks längst keine Rolle mehr. Das aktuelle Instagram-Posting macht deutlich, dass für sie heute die Prioritäten ganz beim Nachwuchs liegen.