Bauernregel: "Ist’s zu Sankt Kilian schön ..."

Der 8. Juli steht im Bauernkalender ganz im Zeichen des heiligen Kilian.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund um seinen Gedenktag haben sich über Jahrhunderte mehrere Bauernregeln entwickelt, die sich sowohl mit dem Beginn der Ernte als auch mit den Aussichten für den weiteren Sommer beschäftigen.

Die wichtigsten Regeln

Eine der bekanntesten Weisheiten lautet: "Kilian, der heilige Mann, stellt die ersten Schnitter an." Sie erinnert daran, dass Anfang Juli traditionell die Getreideernte beginnt. Früher war dies der Zeitpunkt, an dem die ersten Schnitter auf die Felder gingen, um reifes Korn einzubringen. Die Bauernregel markiert damit symbolisch den Start einer der wichtigsten Arbeitsphasen des Jahres.

Auch das Wetter spielt am Kilianstag eine große Rolle. Die Regel "Ist’s zu Sankt Kilian schön, werden viele gute Tage vergehn" verspricht bei Sonnenschein eine längere Phase mit stabilem Sommerwetter. Für die Landwirtschaft galten trockene und warme Tage als ideale Voraussetzungen, um die Ernte einzubringen und Feldarbeiten ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Eine weitere Bauernregel gibt sogar einen konkreten Hinweis für die Feldarbeit: "An Sankt Kilian säe Wicken und Rüben an." Wicken dienten früher häufig als Futterpflanzen oder zur Bodenverbesserung, während Rüben eine wichtige Kulturpflanze für Mensch und Vieh waren. Der 8. Juli galt deshalb als günstiger Zeitpunkt für die Aussaat dieser Pflanzen.

Auch wenn die Bauernregeln heute keine verlässlichen Wettervorhersagen mehr ersetzen können, spiegeln sie die jahrhundertelangen Erfahrungen der Landwirte wider. Sie verbinden Naturbeobachtungen mit praktischen Empfehlungen und gehören bis heute zum kulturellen Erbe des ländlichen Raums.