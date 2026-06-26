Bier, Wein & Co.: Mit diesen Tricks kühlen Sie Getränke blitzschnell

Spontaner Grillabend, aber das Bier ist noch warm? Kein Problem! Mit diesen einfachen Tricks werden Getränke in wenigen Minuten angenehm kühl, ganz ohne stundenlanges Warten.

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Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Da gibt es kaum etwas Besseres als ein eiskaltes Getränk. Blöd nur, wenn die Limonade, das Bier oder die Weinflasche noch lauwarm auf der Küchenarbeitsplatte stehen. Zum Glück gibt es ein paar Tricks, mit denen Getränke deutlich schneller abkühlen als im normalen Kühlschrank.

Der schnellste Trick: Eiswasser mit Salz

Wenn es wirklich schnell gehen muss, führt kaum ein Weg an der sogenannten Kältemischung vorbei. Füllen Sie einen Kübel oder eine große Schüssel etwa zur Hälfte mit Eiswürfeln und Wasser. Anschließend kommt reichlich Kochsalz dazu. Das Salz sorgt dafür, dass das Eis noch kälter wird und der Flasche besonders schnell Wärme entzieht. Schon nach wenigen Minuten sind Bier, Wein oder Softdrinks angenehm gekühlt. Perfekt also, wenn spontan Gäste auftauchen oder der Grill bereits heiß läuft.

Feuchtes Küchenpapier macht den Gefrierschrank zum Turbo

Sie haben Eisfach, aber keine Zeit? Dann wickeln Sie die Flasche einfach in ein feuchtes Blatt Küchenrolle oder ein nasses Geschirrtuch und legen sie anschließend ins Gefrierfach. Durch die Feuchtigkeit wird die Wärme deutlich schneller abgeführt als bei einer trockenen Flasche. Schon nach rund 15 Minuten ist das Getränk angenehm kalt. Wichtig: Stellen Sie sich unbedingt einen Timer, sonst wird aus dem schnellen Trick schnell eine geplatzte Flasche.

Der Outdoor-Hack für Balkon und Garten

Sie sitzen im Garten oder beim Picknick und haben keinen Kühlschrank in der Nähe? Dann hilft ein altes Hausmittel. Wickeln Sie die Flasche in ein nasses Handtuch und legen oder stellen Sie sie an einen luftigen Platz. Während das Wasser verdunstet, wird der Flasche Wärme entzogen. Der Effekt ist zwar nicht ganz so stark wie im Gefrierfach, sorgt aber nach etwa einer halben Stunde trotzdem für eine spürbare Abkühlung.

Warum Wasser besser kühlt als Luft

Dass alle drei Tricks mit Wasser funktionieren, ist kein Zufall. Luft wirkt wie eine kleine Isolierschicht rund um die Flasche und hält die Wärme länger fest. Wasser dagegen nimmt Wärme deutlich schneller auf und transportiert sie ab. Genau deshalb kühlen Getränke in Eiswasser wesentlich schneller herunter als einfach im Kühlschrank.

Deshalb funktioniert übrigens auch der Klassiker, Getränke in einen kalten Bach oder See zu legen, vorausgesetzt, das ist erlaubt und sicher.