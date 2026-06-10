Hirschstetten
Blaualgen-Alarm: Badeteich bleibt teils gesperrt
Der beliebte Badeteich Hirschstetten bleibt weiterhin teilweise gesperrt. Ein blau-grüner Schleimfilm auf der Wasseroberfläche sorgt derzeit für große Sorge unter den Badegästen. Nun herrscht Gewissheit, denn der Verdacht hat sich offiziell bestätigt, wie der ORF berichtet. Es handelt sich tatsächlich um gefährliche Cyanobakterien, die umgangssprachlich als Blaualgen bekannt sind. Die MA 45 hatte den Badebereich für Kinder bereits vorsorglich abgeriegelt. Jetzt wird das Wasser täglich streng kontrolliert.
Faustregel für Badegäste
Wer das belastete Wasser schluckt, muss mit unangenehmen Folgen wie Erbrechen, Durchfall oder Hautausschlägen rechnen. Die AGES gibt deshalb eine einfache Faustregel aus. Sobald man die eigenen Füße im Wasser wegen einer grün-bläulichen Trübung nicht mehr sehen kann, sollte man den Sprung ins kühle Nass lieber ausfallen lassen.
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Tödliche Gefahr für Hunde
Besonders wachsam müssen jetzt alle Hundebesitzer sein. Für die Vierbeiner können die Giftstoffe der Algen nämlich rasch tödlich enden. Das passiert vor allem dann, wenn sich die Tiere nach dem Abkühlen das Fell sauber schlecken oder das verrottende Algenmaterial direkt am Ufer fressen.
Die Bakterien können genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Kräftiger Regen oder ein starker Wind könnten das Problem im besten Fall rasch von selbst lösen.
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