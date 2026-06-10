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Nach 16 Jahren

Paul ist wieder da: WM-Orakel wird zur KI-Krake

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WM-Orakel Paul
© RTL 2
Das legendäre WM-Orakel, die Krake Paul, wird heuer sein Comeback nach 16 Jahren feiern.
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Bei der EM 2008 und der WM 2010 erlebten Fußball-Fans das Phänomen des Orakels, der Krake Paul, die 14 Spiele der deutschen Nationalmannschaft mit in seinem Aquarium aufgestellten Futterboxen vorhersagte. Nur zweimal lag Paul mit seiner Prognose falsch.

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Im Oktober 2010 ist das Meerestier allerdings im Aquarium Oberhausen gestorben. Seitdem herrscht ein riesiger Hype um tierische Vorhersagen, doch an Pauls Expertise kam niemand heran.

KI belebt Paul

Während der Endrunde von 11. Juni bis 19. Juli wird die Krake nun dank der KI wiederbelebt. Auf RTL II wird es KI-Videos geben, wo Paul wieder Tipps abgibt.

Statt der traditionellen Fütterung wird die KI-Krake allerdings mit Zusatzinfos gefüttert, welcher Spieler mehr Tattoos hat, welche Bestmarken die betroffene Nation hat und welche Spieler verheiratet sind.

Aus diesen Infos soll die Künstliche Intelligenz ihre Prognosen abgeben, fernab von sämtlichen Infos, die für einen Spielausgang erforderlich sind. Das Debüt für KI-Paul wird es bereits am Donnerstag vor der WM-Eröffnung geben.

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