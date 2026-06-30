Aufgelauert: Bosnier stach in Waschküche auf Ex ein

Der 45-Jährige soll die Frau trotz einstweiliger Verfügung in ihrem Wohnhaus abgepasst haben. Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

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Wien. Schockierende Bluttat in Liesing: Ein 45-Jähriger soll am Montagabend trotz eines bestehenden Annäherungsverbots seine frühere Lebensgefährtin in deren Wohnhaus aufgelauert haben. Laut Ermittlungen überwältigte er das Opfer (44), drängte sie in eine Waschküche und griff sie dort brutal an. Anschließend flüchtete der Verdächtige in unbekannte Richtung.

Opfer schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Frau gewürgt, mehrfach mit Fäusten geschlagen und schließlich mit einem Messer attackiert haben. Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es der 44-Jährigen, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen. Diese setzte sofort den Notruf ab. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahndung läuft auf Hochtouren

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb bisher ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.

WIR BIETEN HILFE: Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: • Frauenhelpline: 0800 222 555 • Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 • Opfer-Notruf: 0800 112 112 • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Die Polizei weist darauf hin, dass Betroffene und Zeugen von Gewalt jederzeit über den Notruf 133 Hilfe anfordern können.