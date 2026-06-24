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Brasilien hofft gegen Schottland auf Neymar

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Zwei Fußballspieler aus Schottland und Brasilien stehen vor einem WM-Pokal im Stadion.
© GETTY
Das letzte Gruppenspiel gegen Schottland wird Brasilien wohl gewinnen müssen, wenn die Selecao Erster in Pool C werden will.
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Die Brasilianer müssen gegen die Schotten auf Offensivspieler Raphinha (Oberschenkelverletzung) verzichten, gehofft wird aber auf ein Comeback von Neymar nach überstandener Wadenverletzung. Trainer Carlo Ancelotti erwartet, dass der Superstar für das finale Gruppenspiel zur Verfügung steht. Der 34-Jährige steht wieder im Mannschaftstraining. "Neymar wirkt bereit", sagte Stürmer Gabriel Martinelli.

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Schotten bewahren Ruhe

Eine mögliche Rückkehr Neymars beunruhigte die Schotten vorerst nicht. "Ich fühle mich ziemlich wohl, gegen Neymar anzutreten, und ich freue mich darauf", sagte Schottlands Verteidiger Jack Hendry. Auch wenn die Schotten bisher spielerisch nicht überzeugten, erfüllten sie mit drei Punkten aus zwei Spielen ihre Pflicht. Selbst im Falle einer Niederlage gegen Brasilien könnte die Mannschaft von Coach Steve Clarke hoffen, als einer der besten acht Gruppendritten den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.

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