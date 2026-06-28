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Die Noten für unsere Team-Helden
Unser Nationalteam steht bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale. Die ÖFB-Auswahl erreichte in einem hochdramatischen Duell mit Algerien durch ein Tor von "Joker" Sasa Kalajdzic in der 96. Minute ein 3:3 und beendete damit die Gruppe J als Zweiter.
Moral: Weltklasse
Aufgrund der historischen Leistung gibt es bei der folgenden Einzelkritik nur Einser. Freilich war nicht jede Leistung Weltklasse, aber die Moral der Mannschaft den Rückstand in der aller letzten Spielsekunden noch einmal zu drehen verdient dieses Prädikat.
Note 1: Alexander Schlager
Ein undankbares Spiel für unseren Team-Goalie, der drei Gegentore kassierte.
Note 1: Stefan Posch
Maskenmann biss trotz Kieferbruch erneut 90 Minuten die Zähne zusammen.
Note 1: Philipp Lienhart
Hielt Abwehr bis zur 45 Minuten gut zusammen, danach untergetaucht.
Note 1: David Alaba
Tolle Vorlage auf Arnautovic zum 1:0. Musste aber zum dritten Mal raus.
Note 1: Philipp Mwene
Hatte auf der linken Seite Probleme mit den flinken Algerien. Kämpfte brav.
Note 1: Nicolas Seiwald
Rangnicks Musterschüler lieferte auch im dritten Spiel ein solides Spiel ab.
Note 1: Xaver Schlager
Musste in der Halbzeit raus. Bislang nicht ganz im Turnier angekommen.
Note 1: Romano Schmid
Seit Jordanien-Traumtor sucht unser Alpen-Messi wieder seine Top-Form.
Note 1: Konrad Laimer
Unsere Pferdelunge überzeugte im Laufsegment, legte ein Tor auf.
Note 1: Marcel Sabitzer
Mit sehenswerten Tor zeigte er einmal mehr, wie wichtig er für das Team ist.
Note 1: Marko Arnautovic
Rekord-Torschütze bewies einmal mehr, warum er die Nr.1 im Sturm ist.
Note 1: Sasa Kalajdzic
Held des Spiels. Schrieb mit seinem Treffer rot-weiß-rote Fußball-Geschichte.
Note 1: Kevin Danso
Wieder für Alaba eingewechselt, konnte Abwehr aber nicht stabilisieren.
Note 1: Paul Wanner
Ballsicherer Dribbler konnte sich nicht so gut ins Szene setzen.
Note 1: Michael Gregoritsch
Bereitete Ausgleich von Kalajdzic ideal vor und rechtfertigte Joker-Rolle
Note 1: Florian Grillitsch
Brachte Schwung nach der Einwechslung, solider 1. WM-Einsatz.
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