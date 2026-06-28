Die Noten für unsere Team-Helden

Hier ist die oe24-Einzelkritik für das ÖFB-Team nach dem dramatischen 3:3-Aufstiegs-Krimi gegen Algerien.

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Unser Nationalteam steht bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale. Die ÖFB-Auswahl erreichte in einem hochdramatischen Duell mit Algerien durch ein Tor von "Joker" Sasa Kalajdzic in der 96. Minute ein 3:3 und beendete damit die Gruppe J als Zweiter.

Moral: Weltklasse

Aufgrund der historischen Leistung gibt es bei der folgenden Einzelkritik nur Einser. Freilich war nicht jede Leistung Weltklasse, aber die Moral der Mannschaft den Rückstand in der aller letzten Spielsekunden noch einmal zu drehen verdient dieses Prädikat.

Alexander Schlager. © FIFA via Getty Images

Note 1: Alexander Schlager

Ein undankbares Spiel für unseren Team-Goalie, der drei Gegentore kassierte.

Stefan Posch. © FIFA via Getty Images

Note 1: Stefan Posch

Maskenmann biss trotz Kieferbruch erneut 90 Minuten die Zähne zusammen.

Philipp Lienhart. © FIFA via Getty Images

Note 1: Philipp Lienhart

Hielt Abwehr bis zur 45 Minuten gut zusammen, danach untergetaucht.

David Alaba. © FIFA via Getty Images

Note 1: David Alaba

Tolle Vorlage auf Arnautovic zum 1:0. Musste aber zum dritten Mal raus.

Philipp Mwene. © FIFA via Getty Images

Note 1: Philipp Mwene

Hatte auf der linken Seite Probleme mit den flinken Algerien. Kämpfte brav.

Nicolas Seiwald. © FIFA via Getty Images

Note 1: Nicolas Seiwald

Rangnicks Musterschüler lieferte auch im dritten Spiel ein solides Spiel ab.

Xaver Schlager. © FIFA via Getty Images

Note 1: Xaver Schlager

Musste in der Halbzeit raus. Bislang nicht ganz im Turnier angekommen.

Romano Schmid. © FIFA via Getty Images

Note 1: Romano Schmid

Seit Jordanien-Traumtor sucht unser Alpen-Messi wieder seine Top-Form.

Konrad Laimer. © FIFA via Getty Images

Note 1: Konrad Laimer

Unsere Pferdelunge überzeugte im Laufsegment, legte ein Tor auf.

Marcel Sabitzer. © FIFA via Getty Images

Note 1: Marcel Sabitzer

Mit sehenswerten Tor zeigte er einmal mehr, wie wichtig er für das Team ist.

Marko Arnautovic. © FIFA via Getty Images

Note 1: Marko Arnautovic

Rekord-Torschütze bewies einmal mehr, warum er die Nr.1 im Sturm ist.

Sasa Kalajdzic © FIFA via Getty Images

Note 1: Sasa Kalajdzic

Held des Spiels. Schrieb mit seinem Treffer rot-weiß-rote Fußball-Geschichte.

Kevin Danso. © FIFA via Getty Images

Note 1: Kevin Danso

Wieder für Alaba eingewechselt, konnte Abwehr aber nicht stabilisieren.

Paul Wanner. © FIFA via Getty Images

Note 1: Paul Wanner

Ballsicherer Dribbler konnte sich nicht so gut ins Szene setzen.

Michael Gregoritsch. © FIFA via Getty Images

Note 1: Michael Gregoritsch

Bereitete Ausgleich von Kalajdzic ideal vor und rechtfertigte Joker-Rolle

Florian Grillitsch. © FIFA via Getty Images

Note 1: Florian Grillitsch

Brachte Schwung nach der Einwechslung, solider 1. WM-Einsatz.