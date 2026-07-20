DIESE Bruchbude ist unglaubliche 5,5 Millionen wert

In der Schweiz steht eine echte Bruchbude zum Verkauf, die astronomische Summen kostet. Für das baufällige Gebäude wird ein absoluter Millionen-Fabelpreis aufgerufen.

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Das Objekt in Oberwil liegt nur rund fünf Kilometer südlich von Basel und sieht alles andere als einladend aus. Die baufällige Bruchbude ist laut Berichten eine "im jetzigen Zustand nicht bewohnbare" Realität. Während das Haus selbst wegen seines Alters nur noch etwa 100.000 Euro wert ist, liegt der wahre Schatz im Boden. Das Filetstück ist knapp 1800 Quadratmeter groß und bietet reichlich Platz für bis zu vier Einfamilienhäuser oder ein großzügiges Mehrfamilienhaus.

Behörde bestimmt den Preis

Das Betreibungsamt des Kantons Basel-Landschaft führt die Versteigerung durch. Bei der Preispolitik orientiert sich die Behörde an einem Richtwert von umgerechnet rund 3000 Euro pro Quadratmeter. Dadurch kommt die Summe von 5,5 Millionen Euro zustande. Wer hier allerdings ein neues Mehrfamilienhaus errichten möchte, muss laut einer Schätzung noch einmal dieselbe Summe in die Hand nehmen, um den Bau hochzuziehen.

Enormer Reichtum im Land

An Interessenten für das Projekt dürfte es in der reichen Schweiz nicht mangeln. Der Global Wealth Report für das Jahr 2025 der Großbank UBS zeigt, dass die Eidgenossen beim Durchschnittsvermögen weltweit an der Spitze stehen.

Vor allem die Superreichen konnten ihren Reichtum weiter vermehren:

Die 300 reichsten Schweizer besitzen rund 922 Milliarden Euro. Rechnerisch hat jeder Schweizer ein Vermögen von umgerechnet rund 800.000 Euro, definiert als Summe aller Finanzanlagen und Sachwerte.