Business
TV
E-Paper
Business

Billigflieger

Teures Kerosin: Ryanair-Gewinn bricht ein

Ein Ryanair-Flugzeug rollt auf dem Flughafen Krakau bei bewölktem Himmel zur Startbahn.
© NurPhoto via Getty Images
Der Überschuss des Billigfliegers sank um 34 Prozent auf 538 Mio. Euro. Die Zahl der Passagiere ist sogar gestiegen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Anstieg der Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs hat dem Billigflieger Ryanair einen noch stärkeren Gewinneinbruch eingebrockt als gedacht. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/27 sank der Überschuss im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 538 Mio. Euro, wie die irische Fluggesellschaft am Montag in Dublin mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet.

Das Unternehmen hatte zwar den Großteil seines Treibstoffbedarfs preislich abgesichert, konnte den starken Kostenanstieg aber dennoch nicht ganz auffangen.

Auch interessant

Steffi Graf: Große Sorge um ihren Bruder

Anna Netrebko bricht ihr Schweigen nach Absagen

Trend-Drink: Dieses eisgekühlte Getränk löst jetzt den Iced-Matcha ab

Zahl der Passagiere stieg

Die Zahl der Passagiere stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 61,3 Millionen. Allerdings hatte Ryanair die Tickets im Schnitt sechs Prozent günstiger verkauft als ein Jahr zuvor. Dadurch stieg der Umsatz nur um ein Prozent auf 4,4 Mrd. Euro. Auch für die wichtige Reisezeit im Sommer versucht die Gesellschaft, die verunsicherte Kundschaft mit niedrigeren Ticketpreisen zu ködern. Entsprechend traut sich Ryanair-Chef Michael O'Leary weiterhin keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2027 zu.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

EU-Hammer: Kleidung & Schuhe darf man nicht mehr weggeworfen

Hofer nimmt Straches Erklärung zur Kenntnis

Teures Kerosin: Ryanair-Gewinn bricht ein

Gebrauchte E-Autos verkaufen sich jetzt besser

Die wichtigsten Gastgeber-Tipps: So wird das Weihnachtsfest zum Erfolg

Überfall auf Juwelier im Bezirk Amstetten

Eskalation in Nahost: Jetzt explodiert der Ölpreis

Biogena: Mega-Börsengang in Wien

Neuer Aygo legt Traumstart hin

FC Bayern macht Jagd auf PSG-Star