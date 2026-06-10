Diese Brüder könnten sich bei der WM bekämpfen

Erstmals sind gleich acht Brüderpaare beim Turnier vertreten – einige davon sogar für unterschiedliche Nationen.

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Zu den bekanntesten Geschwisterpaaren zählen die Brüder Désiré Doué und Guéla Doué.

Während Désiré für Frankreich aufläuft und zuletzt mit Paris Saint-Germain die Champions League gewann, spielt sein zwei Jahre älterer Bruder Guéla für die Elfenbeinküste. Da sich die Gruppen von Frankreich und der Elfenbeinküste in der K.-o.-Phase kreuzen, könnte es bereits ab dem Sechzehntelfinale zum direkten Bruderduell kommen.

Williams-Brüder vertreten unterschiedliche Länder

Auch die Brüder Nico Williams und Iñaki Williams stehen bei der WM im Fokus. Beide spielen zwar auf Klubebene für Athletic Bilbao, bei der Weltmeisterschaft vertreten sie jedoch unterschiedliche Nationen. Nico läuft für Spanien auf, sein älterer Bruder Iñaki für Ghana. Auch hier wäre ein Aufeinandertreffen in der K.-o.-Runde möglich.

Luckassen-Brüder auf verschiedenen Seiten

Eine ähnliche Konstellation gibt es bei den Brüdern Derrick Luckassen und Brian Brobbey. Derrick gehört zum Kader Ghanas, sein jüngerer Bruder Brian spielt für die Niederlande. Sollten beide Teams weit kommen, könnte auch hier die Familie plötzlich gespalten sein.

Schottland gegen Australien?

Auch zwischen Schottland und Australien gibt es eine familiäre Verbindung. John Souttar steht im schottischen Aufgebot, sein Bruder Harry Souttar verteidigt für Australien. Beide sind Innenverteidiger und könnten sich ebenfalls im Laufe des Turniers gegenüberstehen.

Bei Frankreich spielen die Brüder gemeinsam

Weniger kompliziert ist die Situation bei den Brüdern Lucas Hernández und Theo Hernández. Beide gehören zum französischen WM-Kader von Nationaltrainer Didier Deschamps.

Lucas steht mittlerweile bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, Theo spielt seit seinem Wechsel 2025 für Al Hilal in Saudi-Arabien.

Familienbande auf der größten Bühne der Welt

Mit 48 Teilnehmern wird die WM 2026 die größte Weltmeisterschaft der Geschichte. Das erhöht auch die Chancen auf besondere Geschichten – und dazu gehören in diesem Jahr zweifellos die zahlreichen Brüderpaare. Ob es tatsächlich zu einem direkten Familienduell kommt, wird sich erst im Verlauf des Turniers zeigen.