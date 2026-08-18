Dieses 10-teilige Schreibtisch-Set ist perfekt für den Schulanfang

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Neues Schuljahr, neuer Stundenplan – und plötzlich fehlen Schere, Klebeband und Heftklammern genau dann, wenn man sie braucht. Wenn Sie Kinder für den Schulanfang ausstatten, selbst zur Uni gehen oder Ihren Arbeitsplatz nach dem Sommer wieder etwas organisierter bekommen möchten, ist dieses kleine Set von BOKSEN eine praktische Komplettlösung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Genau hier wird ein unscheinbares Amazon-Set überraschend interessant. Das 10-teilige Schreibtisch-Set von BOKSEN bündelt viele der kleinen Helfer, die auf einem gut ausgestatteten Schreibtisch nicht fehlen dürfen. Aktuell kostet das Set 16,99 Euro und ist nach den vorliegenden Angaben bereits fast ausverkauft.

Für uns ist das vor allem eines dieser Produkte, bei denen man sich nach dem Auspacken fragt: Warum habe ich diese Dinge eigentlich bisher einzeln zusammengesucht?

Büroartikel Set © BOKSEN

Einmal auspacken und der Schreibtisch ist bereit

Das Prinzip ist angenehm unkompliziert. Statt mehrere Bestellungen aufzugeben oder vor Schulbeginn mit einer langen Einkaufsliste durch Schreibwarenläden zu laufen, bekommen Sie hier gleich eine kleine Grundausstattung.

Zum Set gehören unter anderem eine Schere, ein Klebebandabroller, ein Entklammerer, ein Maßband, ein Allzweckmesser, Clips, Haftnotizen sowie eine Schachtel mit 1.000 Heftklammern.

Das klingt zunächst nach Kleinkram. Im Alltag sind es aber genau diese Dinge, nach denen ständig gesucht wird.

Ein Paket für das Schulprojekt öffnen? Schere. Schnell eine Notiz an den Bildschirm hängen? Haftnotizen. Arbeitsblätter oder Unterlagen organisieren? Klammern. Etwas ausmessen? Maßband.

Und plötzlich ergibt dieses kleine Set ziemlich viel Sinn.

Büroartikel Set © BOKSEN

Schulanfang ohne das übliche Schreibtisch-Chaos

Besonders passend finden wir das Angebot gerade jetzt zum Start ins neue Schuljahr.

Sie können den Schreibtisch Ihres Kindes einmal komplett leerräumen, alte Arbeitsblätter aussortieren, Stifte testen und anschließend mit einer übersichtlichen Grundausstattung neu beginnen. Das schafft nicht nur Ordnung, sondern kann tatsächlich Lust darauf machen, den Arbeitsplatz wieder zu benutzen.

Denn seien wir ehrlich: An einem aufgeräumten, schön eingerichteten Schreibtisch lernt es sich einfach angenehmer als zwischen alten Zetteln, leeren Textmarkern und drei Klebebandrollen, von denen keine mehr klebt.

Dazu kommt die grüne Gestaltung des BOKSEN-Sets. Das wirkt deutlich frischer als klassisches schwarzes oder graues Bürozubehör und kann gerade in einem Kinder- oder Jugendzimmer einen kleinen Farbakzent setzen.

Nicht nur für Schülerinnen und Schüler interessant

Wir würden das Set allerdings keineswegs ausschließlich für die Schule sehen.

Auch wenn Sie gerade Ihr Studium beginnen, in eine neue WG ziehen oder sich für das kommende Semester einen vernünftigen Lernplatz einrichten möchten, bekommen Sie für 16,99 Euro eine praktische Basis.

Und selbst im Homeoffice kennt man das Problem: Der Arbeitsplatz ist technisch hervorragend ausgestattet, daneben stehen Laptop, Monitor und vielleicht noch ein Tablet für mehrere Hundert Euro – aber sobald man eine Schere braucht, beginnt die große Suche in der Küchenschublade.

Genau für solche Situationen sind kompakte Schreibtisch-Sets praktisch.

Kleine Dinge, die den Arbeitsplatz schöner machen

Was uns an solchen Sets gefällt, ist weniger ein einzelnes spektakuläres Produkt. Es ist das Gesamtgefühl.

Stellen Sie sich einen frisch aufgeräumten Schreibtisch vor. Der Laptop steht bereit, daneben ein Kaffee, vielleicht eine kleine Lampe und ein paar Pflanzen. Statt losem Bürokram liegen die wichtigsten Utensilien griffbereit an ihrem Platz.

Das ist kein riesiges Makeover. Aber manchmal sind es genau diese kleinen Veränderungen, die dafür sorgen, dass man sich morgens tatsächlich lieber an den Schreibtisch setzt.

Gerade zum Ende des Sommers passt dieser kleine Neustart gut. Die Urlaubszeit geht langsam vorbei, Schule und Uni beginnen wieder und auch im Büro kehrt mehr Alltag ein. Warum also nicht den eigenen Arbeitsplatz gleich mit auffrischen?

Unser Fazit: Ein kleiner Neustart für den Schreibtisch

Nicht jedes gute Back-to-School-Produkt muss ein neuer Laptop, Rucksack oder teurer Füller sein. Manchmal sind es die unspektakulären Dinge, die anschließend jeden Tag benutzt werden.

Genau in diese Kategorie fällt dieses Set.

Für 16,99 Euro bekommen Sie zahlreiche praktische Helfer für Schule, Studium oder Homeoffice in einem einheitlichen Look. Besonders zum Schulanfang finden wir die Idee charmant: Schreibtisch aufräumen, neues Set auspacken und mit etwas mehr Ordnung ins neue Schuljahr starten.

Und wenn dadurch morgens wenigstens einmal nicht nach der verschwundenen Schere gesucht werden muss, hat sich die Anschaffung vielleicht schon gelohnt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.