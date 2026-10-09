oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

NÖ dürstet

Dürre: Flüsse am Limit

Rudolf Preyer
von
Ein ausgetrockneter Fluss.
© APA
Niederösterreichs Gewässer kommen nicht zur Ruhe. Das Grundwasser ist niedrig, viele Flüsse führen kaum Wasser.
OE24 auf Google bevorzugen

In Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) ist der Schlossteich um 70 Zentimeter geschrumpft, die Fische drohen zu verenden. Das große Abfischfest, zu dem sonst Tausende kommen, steht im Schatten dieser Sorge.

Fische in Not

Im Sommer stieg die Wassertemperatur auf bis zu 30 Grad. Kleine und Große Tulln, Leitha und Weidlingbach trockneten über weite Strecken aus, in kleinen Zuflüssen brachten Helfer Tausende Kleinfische in Sicherheit.

Dürre lässt Flüsse leiden

Regen und kühlere Nächte bringen laut Landesgeschäftsführer Gregor Gravogl etwas Luft: „Zuletzt hat sich die Lage aber etwas entspannt.” Trotzdem fehlt Wasser. Die Leitha bei Deutsch Haslau führte im September 93 Prozent weniger als üblich.

Auch interessant

Nagelsmann vor Rückkehr in die Bundesliga?

Langjährige Haftstrafen im Maradona Prozess gefordert

Trump-Ansage: Keine Iran-Angriffe mehr

Frühjahr entscheidet

Hydrologe Karsten Schulz mahnt: „Was jetzt an Niederschlag fehlt, fehlt später in den Speichern.” Ob sie sich füllen, zeigt sich in Herbst und Winter. Der WWF fordert deshalb ein verbindliches Schutzprogramm für Flüsse.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dürre: Flüsse am Limit

Gastro-Stars von morgen: NÖ kürt Champions

Mikl-Leitner: "Mädchen, geht euren Weg!"

Kellergassen: Retten mit Plan

Weniger im Müll, mehr im Magen

Horror-Haus in Hörmanns: Jetzt schon Halloween im Waldviertel

30 Jahre FH St. Pölten: "Hier werden Projekte zu Erfolgsgeschichten"

Sei kein Zündler: Akkus gehören nicht in den Restmüll

Auf zwei Rädern durch die Reben

Sonnenblumen: Dürre drückt die Ernte