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Klaus Bresser

Ehemaliger ZDF-Chef mit 90 gestorben

Phillip Platzer
von
Ein älteres Paar steht lächelnd nebeneinander vor einer Steinmauer und einem grünen Busch.
© Getty Images
Das ZDF trauert um eine prägende Figur seiner Geschichte: Der frühere Chefredakteur Klaus Bresser ist im Alter von 90 Jahren gestorben.
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Der langjährige Medienmacher verstarb am Mittwoch in Berlin. Sein Tod folgt nur wenige Monate nach dem Ableben seiner geliebten Ehefrau Evelyn.

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Prägende Jahre beim ZDF

Bresser prägte das journalistische Profil des Senders über viele Jahre hinweg entscheidend. Zwölf Jahre lang stand er dem ZDF als Chefredakteur vor. Bereits zuvor hatte er maßgeblich an der Konzeption des "Heute journals" mitgewirkt, das er in der Folge auch moderierte und leitete. Zudem etablierte der erfahrene Journalist die politische Interviewreihe "Was nun, ...?".

Würdigung durch den Intendanten

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler drückte sein Mitgefühl aus: "Wir trauern um einen entschiedenen Verfechter des öffentlich-rechtlichen Informationsauftrags. Klaus Bresser hat das journalistische Profil des ZDF nachhaltig geprägt und stand stets für Unabhängigkeit und fairen Umgang."

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