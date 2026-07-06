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Schreckmoment

England-Star verletzt sich beim Jubeln

Sanitäter tragen einen verletzten Fußballspieler auf einer Trage vom Spielfeld.
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Englands dramatischer Viertelfinal-Einzug bei der WM ist von einem Schreckmoment überschattet worden.
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Routinier Jordan Henderson verletzte sich ausgerechnet während der Jubelfeier nach dem 3:2-Erfolg gegen Mexiko – und musste anschließend auf einer Trage vom Platz gebracht werden.

Der 36-Jährige war im Achtelfinale im Aztekenstadion zwar nicht eingesetzt worden, feierte den Sieg aber gemeinsam mit seinen Teamkollegen vor den englischen Fans. Beim Versuch, nach dem Jubel über die Werbebande zurück auf das Spielfeld zu springen, kam Henderson jedoch unglücklich ins Rutschen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich dabei offenbar am Arm. Videoaufnahmen zeigen den folgenschweren Unfall.

Unmittelbar danach eilte das medizinische Personal der englischen Nationalmannschaft herbei und versorgte den ehemaligen Liverpool-Kapitän. Wenig später wurde Henderson auf einer Trage vom Rasen gebracht, was bei Spielern und Fans für große Sorge sorgte.

Teamkollege Harry Kane versuchte anschließend zu beruhigen. Gegenüber der BBC erklärte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1, Henderson sei "einfach gestürzt". Seiner Einschätzung nach gehe es ihm grundsätzlich gut, betroffen sei offenbar lediglich der Arm.

Auch Doppeltorschütze Jude Bellingham zeigte sich vorsichtig optimistisch. Laut der "Daily Mail" habe das medizinische Team die Situation unter Kontrolle.

Wie schwer sich Henderson tatsächlich verletzt hat und ob er England im weiteren Turnierverlauf noch zur Verfügung stehen kann, ist derzeit noch offen. Eine genaue Diagnose steht bislang aus.

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