Extreme Temperaturen, Warnstufe Rot: Wer soll jetzt hitzefrei bekommen?

Die extremen Temperaturen setzen vielen Menschen zu. Doch wer soll nun vor dieser Hitze geschützt werden? Jetzt abstimmen bei der Frage der Woche!

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Wer soll jetzt hitzefrei bekommen? Hier mitstimmen: