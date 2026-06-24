Freilaufender Hund attackierte Spaziergängerin

Die Polizei konnte die Besitzerin des Tieres ausfindig machen.

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Ein Hundebiss hat am Mittwochmorgen in Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung einen Rettungseinsatz ausgelöst. Eine 61-jährige Frau wurde verletzt, als sie mit ihrem eigenen Hund unterwegs war.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein freilaufender Hund plötzlich auf den angeleinten Vierbeiner der 61-Jährigen zugelaufen sein. Die Frau versuchte noch, ihren Hund zurückzuhalten und die Situation zu entschärfen.

Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht

Dabei wurde die Spaziergängerin von dem fremden Hund attackiert und in den Oberschenkel gebissen. Trotz der Verletzung verständigte die 61-Jährige selbst den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie zur weiteren Behandlung in das UKH Graz gebracht. Die beiden Hunde blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Besitzerin ausgeforscht

Die alarmierten Polizisten konnten die Halterin des freilaufenden Hundes rasch ausforschen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden entsprechende Anzeigen erstattet. Die genauen Umstände des Vorfalls werden noch geprüft.