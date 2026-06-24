TV
E-Paper
Österreich

Verletzte im Spital

Freilaufender Hund attackierte Spaziergängerin

Ein aggressiver Hund.
© www.sxc.hu
Die Polizei konnte die Besitzerin des Tieres ausfindig machen.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Hundebiss hat am Mittwochmorgen in Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung einen Rettungseinsatz ausgelöst. Eine 61-jährige Frau wurde verletzt, als sie mit ihrem eigenen Hund unterwegs war.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein freilaufender Hund plötzlich auf den angeleinten Vierbeiner der 61-Jährigen zugelaufen sein. Die Frau versuchte noch, ihren Hund zurückzuhalten und die Situation zu entschärfen.

Auch interessant

Einbrecher-Trio von mutigen Zeugen gestoppt

Arbeiter stürzte von Dach 25 Meter in die Tiefe: tot

Schlafender Affäre Messer in den Hals gerammt

Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht

Dabei wurde die Spaziergängerin von dem fremden Hund attackiert und in den Oberschenkel gebissen. Trotz der Verletzung verständigte die 61-Jährige selbst den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie zur weiteren Behandlung in das UKH Graz gebracht. Die beiden Hunde blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Besitzerin ausgeforscht

Die alarmierten Polizisten konnten die Halterin des freilaufenden Hundes rasch ausforschen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden entsprechende Anzeigen erstattet. Die genauen Umstände des Vorfalls werden noch geprüft.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Arbeiter stürzte von Dach 25 Meter in die Tiefe

Jeder Dritte über 60 leidet zuhause unter Hitze

Alpinist stürzte bei Bergtour in den Tod

76-Jährige stirbt bei Badeunfall in See

Freilaufender Hund attackierte Spaziergängerin

Schlafendem Mann Messer in den Hals gerammt

Teenie (18) über Felsen gestoßen: Deutscher gefasst

Mann von U4 erfasst: tot

61-Jähriger ging mit Messer auf Falschparker los

Einbrecher-Trio von mutigen Zeugen gestoppt