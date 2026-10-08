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Therapie-Hündin

Fellnase statt Prüfungsstress mit Labrador-Hündin Tikki

Rudolf Preyer
von
Die süße Labrador-Hündin Tikki.
© ORF/ Doris Henninger
Wenn Tikki kommt, ist die Klasse wie ausgewechselt: Die schwarze Labrador-Hündin kuschelt sich unter die Schulbank, und aus Stress und Streit werden Streicheleinheiten.
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Ein- bis zweimal pro Woche besucht sie die Mittelschule St. Pölten-Viehofen. „Bei den Schularbeiten ist Tikki sehr beruhigend", sagt Schülerin Muriel.

Englischlehrerin Brigitte Neulinger hat mit Tikki die Ausbildung zum Therapiebegleithund gemacht. Die rund 2.000 Euro zahlte sie aus eigener Tasche, eine Förderung gibt es nicht.

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Pfoten gegen Angst

Seit drei Jahren sitzt Tikki bei Schularbeiten dabei, die Kinder schreiben entspannter. Die Hündin bewertet niemanden, für sie sind alle gleich.

Kinder mit Angst nähern sich Schritt für Schritt und sind mächtig stolz, wenn sie Tikki erstmals streicheln. Niemand muss, Allergien werden vorab geklärt.

Ihr Name stammt übrigens von einem Zauberwesen aus „Miraculous". Ein bisschen Magie steckt für Neulinger tatsächlich in der Sechsjährigen.

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