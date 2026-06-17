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Großeinsatz

Feuer in Mehrparteienhaus: Vier Bewohner im Spital

Rund 130 Einsatzkräfte mussten zu dem Brand ausrücken.
© ZOOM.TIROL
Etliche Betroffene mussten über Leitern aus dem Gebäude evakuiert werden.
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Tirol. Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Grins im Bezirk Landeck hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Das Feuer brach im Keller des Gebäudes aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Bewohner konnten ihre Wohnungen nicht mehr selbstständig verlassen und mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.

Rettung über Leitern und Drehleiter

Die Bewohner wurden mit Leitern aus dem Gebäude geholt.
Die Bewohner wurden mit Leitern aus dem Gebäude geholt. © ZOOM.TIROL

Während dichter Rauch das Haus erfüllte, evakuierten Feuerwehrleute mehrere Personen über Leitern und eine Drehleiter. Insgesamt mussten vier Bewohner medizinisch versorgt werden. Eine Person erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Weitere drei Betroffene kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls zur Untersuchung ins Spital. Wie schwer die Betroffenen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

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130 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Für die Einsatzkräfte begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Rund 130 Feuerwehrleute aus Grins, Landeck und Zams rückten aus. Unterstützt wurden sie von einem Notarzt sowie Einsatzkräften des Roten Kreuzes. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang es den Florianis, die Lage unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen. Warum der Brand im Keller ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

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