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Feueralarm in der Secession

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Feuerwehrauto steht vor einem Museumsgebäude, Menschen gehen auf dem Gehweg entlang.
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Die Feuerwehr rückte bereits mit Drehleiter und zwei Wagen aus
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Feueralarm im Zentrum des Jugendstils! Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an.

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Stadtansicht mit Fußgängern, einer Pferdeskulptur und modernen Glaskonstruktionen.
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Kleinbrand im Kellerbereich

Nach ersten Informationen hatte der Bandmelder den Alarm ausgelöst. In einem Raum im Kellerbereich war es laut Medienberichten zu einem Kleinbrand und einer Verrauchung gekommen. Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort, auch eine Drehleiter wurde bereits hinzugezogen.

Die Feuerwehr hat den Einsatz mittlerweile beendet.

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