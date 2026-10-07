Feueralarm in der Secession!

Die Feuerwehr rückte bereits mit Drehleiter und zwei Wagen aus

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Feueralarm im Zentrum des Jugendstils! Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an.

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Kleinbrand im Kellerbereich

Nach ersten Informationen hatte der Bandmelder den Alarm ausgelöst. In einem Raum im Kellerbereich war es laut Medienberichten zu einem Kleinbrand und einer Verrauchung gekommen. Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort, auch eine Drehleiter wurde bereits hinzugezogen.

Die Feuerwehr hat den Einsatz mittlerweile beendet.