Einsatz
Feueralarm in der Secession
Feueralarm im Zentrum des Jugendstils! Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an.
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Kleinbrand im Kellerbereich
Nach ersten Informationen hatte der Bandmelder den Alarm ausgelöst. In einem Raum im Kellerbereich war es laut Medienberichten zu einem Kleinbrand und einer Verrauchung gekommen. Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort, auch eine Drehleiter wurde bereits hinzugezogen.
Die Feuerwehr hat den Einsatz mittlerweile beendet.
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