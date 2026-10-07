Insolvenzen-Anstieg
"Schuldenhauptstadt Wien"
Die Teuerung spielt eine Rolle, erklärt den Anstieg aber nicht allein. Laut Creditreform liegt der Hauptgrund im Ende der dreijährigen Tilgungsfrist Mitte Juli. Viele wollten die schnelle Entschuldung noch mitnehmen und meldeten Privatinsolvenz an.
Firmen wackeln
Auch bei den Betrieben bleibt Wien trotz leichtem Minus Spitzenreiter bei der Quote. In den ersten drei Quartalen gab es 1.885 Unternehmenspleiten, um 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit 22,9 Insolvenzen je 1.000 Unternehmen ist die Dichte aber weiterhin die höchste im Land. Besonders unter Druck stehen Gastronomie und Bauwirtschaft.
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