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Insolvenzen-Anstieg

"Schuldenhauptstadt Wien"

Rudolf Preyer
von
Wien ist bundesweiter Spitzenreiter bei Firmen- wie Privatinsolvenzen.
© APA/Martin Schutt
2.584 Privatinsolvenzen in nur neun Monaten: Das ist Platz eins im Bundesländer-Vergleich. Bei der Insolvenzquote führt Wien mit 16,2 Fällen pro 10.000 Erwachsene ebenfalls die Tabelle an.
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Die Teuerung spielt eine Rolle, erklärt den Anstieg aber nicht allein. Laut Creditreform liegt der Hauptgrund im Ende der dreijährigen Tilgungsfrist Mitte Juli. Viele wollten die schnelle Entschuldung noch mitnehmen und meldeten Privatinsolvenz an.

Firmen wackeln

Auch bei den Betrieben bleibt Wien trotz leichtem Minus Spitzenreiter bei der Quote. In den ersten drei Quartalen gab es 1.885 Unternehmenspleiten, um 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit 22,9 Insolvenzen je 1.000 Unternehmen ist die Dichte aber weiterhin die höchste im Land. Besonders unter Druck stehen Gastronomie und Bauwirtschaft.

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