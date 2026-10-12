Feuerunfall mit E-Auto: Lenkerin getötet

Eine 45-jährige Autolenkerin aus Wolfsburg ist am Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Gifhorn ums Leben gekommen.

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Der vollelektrische VW ID.7 kam am Sonntag gegen 8.20 Uhr auf der Bundesstraße 248 zwischen Barwedel und Jembke aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und geriet sofort in Brand. Die Fahrerin war im Wrack eingeklemmt und konnte sich nicht befreien. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Mehrere Feuerunfälle mit E-Autos

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Barwedel, Jembke und weiteren Orten der Samtgemeinde Boldecker Land rückten mit Atemschutz und schwerem Rettungsgerät aus. Die Rauchwolke war von weitem sichtbar. Die B248 musste für die Lösch- und Bergungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug allein beteiligt.



Ähnliche tödliche Unfälle mit Elektroautos, die nach einem Aufprall in Brand geraten, sind in den vergangenen Monaten mehrfach vorgekommen: Im September starben bei Neuruppin in Brandenburg zwei Menschen in einem brennenden E-Auto nach einem Baumaufprall. Im Juli kamen bei Bartholomä in Baden-Württemberg ebenfalls zwei Insassen in einem ausgebrannten Elektrofahrzeug ums Leben.