FIFA verbietet nächstes Trikot

Die ägyptische Nationalmannschaft wird bei der Fußball-WM nicht in ihrem gewohnten Trikotdesign auflaufen.

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Die sieben Sterne, die für die sieben Titelgewinne Ägyptens beim Afrika-Cup stehen, werden bei den WM-Partien nicht über dem Wappen prangen. Das bestätigte der ägyptische Verband (EFA) der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Regularien des Weltverbands FIFA dürfen auf WM-Trikots nur Sterne getragen werden, die Weltmeistertitel repräsentieren.

Man habe bereits vor mehreren Monaten eine entsprechende Mitteilung der FIFA erhalten, teilte der Rekordgewinner des Afrika-Cups mit. "Entsprechend wurden die erforderlichen Maßnahmen und Abstimmungen mit den zuständigen Stellen rechtzeitig vorgenommen. Daher handelt es sich nicht um eine neue oder überraschende Entwicklung kurz vor Beginn des Turniers."

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Die FIFA beanstandete zudem die ursprünglich goldfarbenen Rückennummern auf dem roten Heimtrikot. Diese seien nicht ausreichend erkennbar gewesen. Die Nummern werden daher durch weiße Ziffern ersetzt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. "Auch hierbei handelt es sich um eine übliche organisatorische und technische Vorgabe", hieß es vom Verband.