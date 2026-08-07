Fremdgehen? Kein Problem für Anna-Maria & Bushido

Im Podcast sprechen Bushido und Anna-Maria Ferchichi offen über ihre Ehe. Ein Seitensprung wäre für beide kein automatischer Trennungsgrund, doch bei einem anderen Thema hört die Liebe auf.

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In einer Ausgabe ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" beantworten Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria (44) die Hörerfrage: "Was würdest du deinem Partner niemals verzeihen?" Ein Seitensprung ist für das Paar überraschenderweise kein fixer Scheidungsgrund. Bushido erklärt, dass er früher schneller geurteilt hätte, heute aber anders denke. "Es gibt Dinge, die mich unglaublich verletzen würden", sagt der Rapper, stellt aber klar: "Die Familie und auch unsere gemeinsamen Jahre – das ist alles so kostbar." Auch seine Frau betont: "Ich kann von meinem Grundprinzip sagen, dass ich, das weiß ich auch aus der Vergangenheit, nicht sage: Wenn mein Mann fremdgeht, dann trenne ich mich."

Auszug nach Vorfall im Restaurant

Ein echtes No-Go gibt es für Anna-Maria Ferchichi dennoch. Sie erinnert sich an die erste Trennung vor über zehn Jahren, als sie aus dem gemeinsamen Haus in Berlin-Lichterfelde auszug. Auslöser war kein Seitensprung, sondern das Verhalten von Bushidos damaligem Geschäftspartner. "Er war sehr, sehr übergriffig zu mir in einem Restaurant", erinnert sich Anna-Maria. "Und du hast mich nicht geschützt und warst auch noch auf seiner Seite." Daraufhin traf sie ihre Entscheidung: "Ich wusste innerlich: Ich bereite jetzt meinen Auszug vor und meine Trennung vor. Es ist Montag passiert und Freitag bin ich ausgezogen."

Loyalität als wichtigster Grundpfeiler

Für die 44-Jährige war damit der wichtigste Grundpfeiler der Beziehung gebrochen. "Ich kann mit Illoyalität nicht leben", sagt sie. Auf Nachfrage stellt sie klar: "Mich kann man wirklich betrügen und ich würde das verzeihen. Ich könnte das vielleicht auch nachvollziehen. Natürlich würde es mich verletzen. Aber diese Illoyalität – zu wissen, mein Partner ist nicht da –, das ist für mich so ein Urvertrauen. Ich muss mich auf dich verlassen können, vor allem draußen."

Verhalten hat sich nachhaltig verändert

Aus der damaligen Situation zog Bushido Konsequenzen. "Du hast mir hoch und heilig versprochen, dass das nie wieder vorkommt. Und das hast du auch gemacht. Du hast mich nie wieder in so eine Situation gebracht. Du hast mir in jeder Situation gezeigt, dass du hinter mir bist oder an meiner Seite", schildert Anna-Maria die Entwicklung.