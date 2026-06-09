Geheim-Test! Rangnick sucht sein WM-Team

Am Mittwoch steigt in Santa Barbara ein ÖFB-internes Trainingsspiel.

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Am vierten Trainingstag im ÖFB-Headquarter an der kalifornischen Westküste durften unsere Torleute vor den Vorhang. Schlager, Pentz und Wiegele verbreiteten gute Laune. Für Spannungen gibt‘s auch keinen Grund. Was die Einser-Position betrifft, herrschen klare Verhältnisse: Teamchef Ralf Rangnick setzt auf Alexander Schlager, der schon während der Quali ein verlässlicher Rückhalt war. Der Salzburger wird auch im Mittwoch-Test gegen Österreich II im Tor stehen.

Alaba rechtzeitig fit für Jordanien-Partie?

Spannender ist schon die Frage, ob David Alaba inzwischen fit genug für einen Startelf-Einsatz ist. Unser Kapitän trainierte am Montag erstmals mit der Mannschaft. Auch Florian Grillitsch und Marcel Sabitzer, die am Sonntag pausiert hatten, waren mit von der Partie.

Sorgen bereitete nur Rekord-Stürmer Marko Arnautovic.

Ging es an den ersten Tagen in Kalifornien zur Eingewöhnung auf Zeitzone (Minus 9 Stunden) und Klima mit "angezogener Handbremse" los, ließ Rangnick knapp eine Woche vor unserem ersten Gruppenspiel gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr MESZ/ORF1 live) einen Gang hochschalten. Davon durften sich die Reporter am Dienstag im Harder Stadium von Santa Barbara allerdings nur 15 Minuten lang ein Bild machen. Danach ließ der ÖFB die Rollbalken runter.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit geht auch am Mittwoch das interne Trainingsspiel Österreich I gegen Österreich II über die Bühne – quasi als Ersatz für den ebenfalls für heute geplanten, dann aber aus Sicherheitsgründen abgesagten Test gegen Guatemala.

Auf die Frage, was passieren würde, wenn man als Bauarbeiter verkleidet von der gegenüberliegenden Baustelle aus spionieren würde, kam laut ORF-Reporter Rainer Pariasek als scherzhaft gemeinte Antwort eines ÖFB-Mitarbeiters: "Dafür haben wir Scharfschützen engagiert." Am Tag nach dem Test gibt Rangnick seinen Spielern frei. Dann dürfen z. B. Michael Gregoritsch und Alexander Schlager am benachbarten Golfplatz die Akkus aufladen, ehe am Freitag der Countdown für das Jordanien-Spiel beginnt.