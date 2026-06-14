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Teamchef bleibt

"Geisteskrank!" Das sagen die ÖFB-Kicker zu Rangnick

© APA/GEORG HOCHMUTH
Teamchef Ralf Rangnick bleibt in Österreich. Das freut auch die ÖFB-Kicker. In einem kurzen Instagram-Clip jubeln die Spieler über die Verlängerung.
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Vor dem ersten WM-Auftritt gegen Jordanien (Mi., 6 Uhr) herrscht endlich Klarheit beim ÖFB. Auch die Spieler sind happy, dass Rangnick ihr Teamchef bleibt.

"Top! Fein! Super!", lautete der Tenor bei den heimischen Spitzenkickern.

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"Ich wusste es schon vorher, daher war es keine Überraschung", verrät Marcel Sabitzer.

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