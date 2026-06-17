Gewinner lässt 60 Millionen Euro einfach liegen

Seit einem Jahr sucht Australien nach einem Lotto-Gewinner, der umgerechnet rund 60 Millionen Euro gewonnen hat.

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Davon träumen Millionen Menschen – doch dieser Lotto-Millionär meldet sich einfach nicht.

100 Millionen Dollar gewonnen

Am 12. Juni 2025 knackte ein einziger Spieler den Powerball-Jackpot in Australien. Die Gewinnzahlen lauteten 28, 10, 3, 16, 31, 14 und 21, dazu kam die Powerball-Zahl 6.

Im Topf lagen damals 100 Millionen australische Dollar – umgerechnet rund 60,8 Millionen Euro. Nur sieben Mal zuvor hatte der Jackpot in der Geschichte der Lotterie die Marke von 100 Millionen Dollar erreicht.

Los in Sydney gekauft

In diesem Shop wurde das Los gekauft © GoogleMaps

Besonders erstaunlich: Die Gewinnkarte wurde in einem kleinen Zeitungsladen samt Internetcafé in einem Vorort von Sydney gekauft. Dort hatte man schon kurz nach der Ziehung mit dem Besuch des neuen Millionärs gerechnet.

Doch aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen Monate – und mittlerweile ist ein ganzes Jahr vergangen. Vom Gewinner fehlt weiterhin jede Spur.

Was ist mit dem Millionär passiert?

In Australien wird seit Monaten spekuliert. Hat der Gewinner den Spielschein verloren? Wurde der Jackpot nie überprüft? Oder handelte es sich um einen Touristen, der gar nicht bemerkt hat, dass er Multimillionär geworden ist?

Die Betreiber der Lotterie halten bestimmte Details des Scheins bewusst geheim. So soll verhindert werden, dass Betrüger den Gewinn unrechtmäßig beanspruchen.

Noch ist Zeit

Immerhin: Der Jackpot ist noch nicht verloren. In Australien haben Gewinner sieben Jahre Zeit, ihren Gewinn geltend zu machen. Erst danach verfällt das Geld endgültig.

Lottogewinne sind dort zudem komplett steuerfrei. Zum Vergleich: Der bisher größte Gewinn in Australien lag bei 200 Millionen australischen Dollar, also rund 121 Millionen Euro.

Die Chancen auf den Jackpot lagen bei nur 1 zu 134 Millionen. Trotzdem gelang einem einzigen Spieler der große Wurf. Ein Jahr später sucht Australien aber noch immer nach dem Menschen, der plötzlich um 60 Millionen Euro reicher geworden ist.