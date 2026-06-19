Gewürze: Geheimnis eines guten Salats steckt oft im Dressing

Tomaten, Gurken und Blattsalat sind im Sommer schnell gemacht. Damit sie aber nicht langweilig schmecken, kommt es auf die richtige Würze an. Diese Gewürzmischungen verleihen jedem Salat das gewisse Etwas.

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Sobald die Temperaturen steigen, wird auch das Essen leichter. Frische Blattsalate, Gurken, Tomaten, Bowls, gegrilltes Gemüse oder schnelle Pasta-Salate landen jetzt besonders häufig auf dem Teller. Doch seien wir ehrlich: Der Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Salat liegt meistens nicht im Salat selbst. Sondern im Dressing. Und dafür braucht es oft gar nicht viele Zutaten. Die richtige Gewürzmischung kann aus einem einfachen Blattsalat im Handumdrehen ein Sommergericht machen, auf das man sich wirklich freut.

1. DOCH! Salat Mediterran: Urlaub am Teller

Wer mediterrane Aromen liebt, sollte sich diese Gewürzmischung genauer ansehen. Die Kombination aus Kräutern wie Rosmarin, Oregano und Basilikum trifft auf Tomaten, Paprika, Knoblauch und Senfkörner. Das Ergebnis erinnert ein wenig an Urlaub am Mittelmeer und passt hervorragend zu klassischen Blattsalaten, Tomaten- oder Gurkensalaten sowie Pasta- und Gemüsesalaten. Der Vorteil: Die Mischung unterstützt den Geschmack frischer Zutaten, ohne ihn zu überdecken.

Besonders sympathisch: Hinter der Marke steht ein familiengeführtes Unternehmen aus Österreich, das großen Wert auf regionale Produktion und Bio-Qualität legt.

© DOCH! / PR

2. Sonnentor Salat-Topping: Wenn der Salat Crunch braucht

Nicht jede Würze muss ins Dressing. Das Bio-Salat-Topping von Sonnentor wird einfach nach dem Anrichten über den Salat gestreut und sorgt sofort für mehr Geschmack und Textur. Darin finden sich unter anderem Tomatenflocken, Pastinakenstücke, Petersilie, Schnittlauch, Ringelblumenblüten und Cranberries. Gerade bei Bowls, Sommersalaten oder kalten Gemüsegerichten sorgt das Topping für das gewisse Extra und macht optisch ebenfalls einiges her.

© Sonnentor

3. KOTTAS Salatgewürz: Kräuterpower für mehr Geschmack

Wer seinen Salat gerne besonders kräuterbetont mag, wird bei KOTTAS fündig. Die Mischung kombiniert klassische Küchenkräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Dillspitzen und Liebstöckel zu einer aromatischen Würze, die vielen Salaten mehr Tiefe verleiht. Vor allem einfache grüne Salate profitieren von den frischen Kräuternoten und wirken dadurch deutlich weniger langweilig.

© Kottas

Gerade im Sommer leben viele Gerichte von frischen Zutaten und kurzen Zutatenlisten. Umso wichtiger wird die Würze. Die richtigen Kräuter und Gewürzmischungen können Salaten mehr Frische, Tiefe oder mediterrane Noten verleihen, ohne dass man dafür stundenlang in der Küche stehen muss.