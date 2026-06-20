"Go Gauchos" prangt am ÖFB-Platz

oe24-Reporter David Herrmann-Meng berichtet täglich aus den USA.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es wird ein heißer Tango, den Österreich in Dallas gegen Argentinien auf das Fußballparkett hinlegen möchte. Während die Albiceleste in der Gluthitze von Kansas City mit Kühlwesten trainiert, ist es in Santa Barbara bewölkt. Gute Laune herrscht beim ÖFB-Team, das davor zwei medienfreie Tage zur Regeneration genutzt hat.

Ich bin bei der Trainingseinheit im Harder-Stadium am Campus der University of Santa Barbara natürlich dabei und sehe ein konzentriertes ÖFB-Team, das die ideale Taktik studiert. Alaba, Schöpf und Posch trainieren abseits der Mannschaft und erhalten ein Sonderschicht. Letzterer erhält nach seinem Kieferbruch eine in Phoenix produzierte Spezialmaske, die dann in LA angepasst werden muss.

Kurios: Ausgerechnet bei der Trainingsstätte prangt die Aufschrift: "Go Gauchos!"

© oe24

Der Grund: Der Name "Gauchos" (argentinische Cowboys) ist seit 1936 das offizielle Maskottchen der Universität. Wir hoffen, dass das Motto am Montag "Immer wieder Österreich" lauten wird!

Bei der anschließenden PK sehe ich den ältesten und jüngsten ÖFB-Spieler dieser WM. Beim 37-jährigen Marko Arnautovic rennt der Schmäh. Der Kick-Off gegen den dreifachen Weltmeister (10 Uhr vormittags) freut Arni hingegen weniger. Zuletzt ist er 2005 beim FAC in der Wienerliga um diese Uhrzeit auf dem Platz gestanden. Die Zeit gekommen ist für Paul Wanner.Der 20-Jährige sitzt ehrfürchtig neben dem ÖFB-Rekordteamspieler. Aber auch der Youngster freut sich auf das Duell mit der Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste!