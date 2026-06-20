TV
E-Paper
Sport

WM-Tagebuch

"Go Gauchos" prangt am ÖFB-Platz

David Herrmann-Meng
von
Zwei Männer sitzen bei einer Pressekonferenz vor Werbewand mit Sponsorenlogos.
© oe24
oe24-Reporter David Herrmann-Meng berichtet täglich aus den USA.
OE24 auf Google bevorzugen

Es wird ein heißer Tango, den Österreich in Dallas gegen Argentinien auf das Fußballparkett hinlegen möchte. Während die Albiceleste in der Gluthitze von Kansas City mit Kühlwesten trainiert, ist es in Santa Barbara bewölkt. Gute Laune herrscht beim ÖFB-Team, das davor zwei medienfreie Tage zur Regeneration genutzt hat.

Auch interessant

ÖFB-Team will keine "Messi-Sitzung" machen

Nach Schiedsrichter-Wirbel um Messi: ER pfeift unseren WM-Hit

Rekord-Mann Arnautovic: "Darfst mich nicht anreden"

Ich bin bei der Trainingseinheit im Harder-Stadium am Campus der University of Santa Barbara natürlich dabei und sehe ein konzentriertes ÖFB-Team, das die ideale Taktik studiert. Alaba, Schöpf und Posch trainieren abseits der Mannschaft und erhalten ein Sonderschicht. Letzterer erhält nach seinem Kieferbruch eine in Phoenix produzierte Spezialmaske, die dann in LA angepasst werden muss.

Kurios: Ausgerechnet bei der Trainingsstätte prangt die Aufschrift: "Go Gauchos!"

Ein Mann zeigt auf ein Schild mit der Aufschrift „Go Gauchos“ in einem leeren Stadion.
© oe24

Der Grund: Der Name "Gauchos" (argentinische Cowboys) ist seit 1936 das offizielle Maskottchen der Universität. Wir hoffen, dass das Motto am Montag "Immer wieder Österreich" lauten wird!

Bei der anschließenden PK sehe ich den ältesten und jüngsten ÖFB-Spieler dieser WM. Beim 37-jährigen Marko Arnautovic rennt der Schmäh. Der Kick-Off gegen den dreifachen Weltmeister (10 Uhr vormittags) freut Arni hingegen weniger. Zuletzt ist er 2005 beim FAC in der Wienerliga um diese Uhrzeit auf dem Platz gestanden. Die Zeit gekommen ist für Paul Wanner.Der 20-Jährige sitzt ehrfürchtig neben dem ÖFB-Rekordteamspieler. Aber auch der Youngster freut sich auf das Duell mit der Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-Boys lösen Erdbeben in Seattle aus

Das war die 9. WM-Nacht

Bayern-Wunschspieler Saibari knackt bei WM Salah-Rekord

Völlig neue Regel: Paraguay-Star sieht historisches Rot

Türkei: Bittere Tränen nach WM-Aus

0:1 - Torlos-Türkei nach Paraguay-Pleite ausgeschieden

"Go Gauchos" prangt am ÖFB-Platz

Nagelsmann scherzt über Schlangen-Besuch im DFB-Camp

Samba-Schock: Brasilien-Star Raphinha verletzt

3:0 - Brasilien mit Samba-Schonkost gegen Haiti