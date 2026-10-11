Google enthüllt: SO schaut ein Emoji von hinten aus

Tech-Riese Google hat endlich enthüllt, wie ein Emoji von hinten ausschaut. Dabei sorgt ein Detail für viele Diskussionen.

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Wie schaut ein Emoji von hinten aus? Eine Frage, die sich wenige Menschen gestellt haben. Die spanische "X"-Seite von Google hat sich diese gestellt und nun eine interessante Antwort geliefert.

Google schreibt in ihrem Posting über die Positionierung von Emojis: "Im Chat kann ein Punkt am Satzende manchmal wie eine Kriegserklärung wirken." Im selben Atemzug kündigt der Tech-Riese eine Neuheit an: "Um deinem Bildschirm mehr Wärme und Ausdruckskraft zu verleihen, werden flache Emojis mit Noto 3D zu dreidimensionalen Emojis." Mit dem Projekt kommen Emojis in die dritte Dimension und bekommen neue Facetten.

"Ja, wir haben absolut an jeden Winkel gedacht"

Im Posting haben der Konzern ein faszinierendes Beispiel verwendet. Sie zeigen, wie das geschockte Emoji von hinten aussieht. Google schreibt mit einem Pfirsich-Emoji: "Spoiler: Ja, wir haben absolut an jeden Winkel gedacht (sogar an die, die du nicht erwartet hast)."

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Das geschockte Emoji hat ein klar definiertes Hinterteil. Wieso es aber geschockt ist, will Google nicht erklären. Auf ihrer Google-Design-Website präsentiert der Tech-Riese weitere Beispiele, unter anderem einen Schmetterling, der seine Farben wechselt, oder eine Katze, die ihren Kopf bewegt. Zudem erhalten mehrere Emojis eine 3-D-Figur. Statt nur einen Kopf eines Waschbären gibt es nun den gesamten Körper.

Zusätzlich betont das Unternehmen, dass die Figuren händisch erstellt sind. Die Veröffentlichung erfolgt auf allen Google- und Android-Geräten. Ebenfalls bietet der Konzern die neuen Emoji-Dateien auch auf GitHub, damit die Nutzer ihre eigenen Kreationen erstellen können.