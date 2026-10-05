Handelsschiff von Drohnen versenkt

Im Schwarzen Meer wurde ein Handelsschiff von einer Drohnenattacke versenkt.

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Unweit des rumänischen Schwarzmeer-Orts Sfantu Gheorghe kam es zu einem Drohnenangriff mit massiven Folgen. Innerhalb der rumänischen Wirtschaftszone wurde ein Handelsschiff versenkt.

Schiff geriet vorher in Brand

Die Drohnenattacke ereignete sich nur 30 Seemeilen entfernt von Sfantu Georhe. Bei dem Angriff kamen laut APA zwei Seeleute ums Leben, elf weitere wurden gerettet. Das Schiff selber geriet zuerst in Brand und sank dann. Unbestätigten Berichten zufolge handelte es sich um ein türkisches Schiff das Richtung Italien unterwegs war und Getreide geladen hatte.

Die Angaben stammen vom Außenministerium in Bukarest. Welches Land hinter dem Drohnenangriff steckt, ist noch unklar. Schwer wiegt auch, dass das Schiff in der Wirtschaftszone Rumäniens versenkt wurde. Das gilt aber als internationales Gewässer und ist damit kein Gebiet, das mit der NATO zusammenhängt.