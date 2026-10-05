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Safari-Schock

Flieger rammt Zebra – Notlandung am Kilimanjaro

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Ein weißes Flugzeug raucht bei einer Notlandung auf einer Landebahn im Freien.
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Nach einer unglücklichen Kollision mit einem Zebra beim Start hat ein Safari-Flugzeug am Kilimanjaro eine spektakuläre Notlandung überstehen müssen.
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Das Flugzeug war mit 26 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern am Sonntag auf dem Flugplatz Seronera im Serengeti-Nationalpark zu einem Flug zur Insel Sansibar gestartet. Beim Start kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Wildtier.

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Später meldete die Maschine ein Problem mit dem Fahrwerk. Daraufhin wurde das Flugzeug zum Kilimanjaro International Flughafen nahe der Stadt Arusha umgeleitet, wo es eine Bauchlandung absolvieren musste. Wie lokale Medien übereinstimmend berichteten, blieben alle 30 Menschen an Bord unverletzt. Lediglich das Zebra verendete noch am Unfallort.

Ermittlungen zu Unfallhergang noch nicht abgeschlossen

Ob der Zusammenstoß mit dem Zebra tatsächlich die Ursache für die Probleme am Fahrwerk war, ist bisher unklar. Die tansanischen Luftfahrtbehörden haben den Ablauf bisher noch nicht offiziell bestätigt, eine Untersuchung wurde jedoch eingeleitet.

Der Betrieb am Kilimanjaro International Airport musste am Sonntag vorübergehend eingestellt werden. Der Flugplatz Seronera, an dem sich der Zusammenstoß ereignete, liegt mitten im Serengeti-Nationalpark, einem der bekanntesten Wildtiergebiete Afrikas. Der Flughafenbetrieb findet dort in unmittelbarer Nähe zu den Tieren statt.

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