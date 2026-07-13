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Intensivstation: Dolly Buster muss TV-Dreh abbrechen

Frau mit langem, blondem Haar im blauen Kleid und goldenen Schuhen posiert auf einem Event.
© Getty Images
Während TV-Dreharbeiten musste Ex-Pornostar Dolly Buster plötzlich ins Krankenhaus.
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Ex-Pornostar Dolly Buster (56) musste während Dreharbeiten für eine TV-Serie plötzlich in eine Klinik gebracht werden, wie die deutsche "Bild" berichtet. Der Vorfall soll sich während der Produktion zur zweiten Staffel der Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" in Thailand abgespielt haben. Laut der "Bild" soll Buster auf der Intensivstation behandelt worden sein.

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"Sie klagte über Unwohlsein, vielleicht wegen der Hitze, und musste in die Klinik gebracht werden. Dort blieb sie dann auch einige Tage", berichtet ein Insider gegenüber der Zeitung. Sie soll während des Drehs im Frühjahr einen Kreislaufkollaps gehabt haben. Nach dem Krankenhausaufenthalt kehrte sie nicht mehr zur "Villa der Versuchung" zurück. Das Reality-Format sollte ihr TV-Comeback sein.

Frau mit langen blonden Haaren in engem, blauen Kleid und Sonnenbrille posiert draußen.
© Getty Images

Bislang ist nicht bekannt, welche Diagnose die Ärzte stellten. "Dolly Buster wurde während der Dreharbeiten zu 'Villa der Versuchung' medizinisch versorgt. Was genau passiert ist, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab August in Sat.1. So viel sei vorweggenommen: Es muss sich niemand Sorgen machen", so Sat.1 zu dem Vorfall.

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