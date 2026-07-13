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Connor Murphy

Vor seinem Tod: Fitness-Influencer spritzte sich Gold

Ein muskulöser Mann posiert oberkörperfrei auf einem Pferd am Strand.
© connormurphyofficial/Instagram
Der tragische Tod von Fitness-Star Connor Murphy in Thailand wirft Fragen auf. Ein Freund behauptet nun, der Influencer habe sich vor seinem Ableben flüssiges Gold gespritzt.
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Am Dienstag rückte die Polizei zu dem von Connor Murphy gemieteten Haus in Bang Phli nahe Bangkok aus, nachdem Nachbarn laute Schreie gemeldet hatten. Vor Ort bot sich den Beamten ein völlig bizarres Bild: Der 32-Jährige verhielt sich äußerst auffällig, flüchtete nackt vor den Einsatzkräften und sprang in einen nahegelegenen See. Kurz darauf versank er im Wasser, Rettungskräfte konnten den Social-Media-Star nur noch tot bergen. Im Auto des Verstorbenen stellten die Ermittler zwei unbenutzte Spritzen sowie mehrere unbekannte Tabletten sicher. Ob diese Funde direkt mit dem Ertrinken zusammenhängen, soll nun eine Obduktion klären.

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Experimente mit flüssigem Gold

Der erfolgreiche YouTuber hatte sich zuletzt immer weiter von seinen klassischen Fitness-Inhalten entfernt. Statt Trainingstipps ging es auf seinen Kanälen plötzlich um Spiritualität, Religion und extreme Theorien zum Thema Biohacking. Ein befreundeter YouTuber namens Androgenic veröffentlichte nun ein Video mit schockierenden Details. Demnach habe der Fitness-Star eine extreme Obsession für Gold entwickelt. Auslöser sei eine alte, längst widerlegte Studie gewesen, laut der die Einnahme des Edelmetalls den IQ steigern soll. Der Influencer sei fest davon überzeugt gewesen, dass der Stoff den Menschen "besondere Kräfte" verleihen könne, und begann deshalb mit gefährlichen Selbstversuchen.

Tragischer Fall um Connor Murphy

Laut den Erzählungen seines Freundes spritzte sich der 32-Jährige flüssiges Gold sogar direkt in den Körper. Beweise oder eine offizielle Bestätigung der thailändischen Behörden für diese Behauptung gibt es bisher allerdings nicht. Der mutmaßliche Konsum soll jedoch verheerende Folgen gehabt haben. Der Freund berichtet von deutlichen Hautverfärbungen, die auf eine Vergiftung hindeuten könnten, sowie von mit Farbe beschmierten Wänden im Haus des Opfers. Vor dem fatalen Vorfall am Dienstag sei der Mann zudem blutverschmiert und schreiend durch die Nachbarschaft gelaufen. Freunde hatten sich bereits große Sorgen gemacht und wollten professionelle Hilfe organisieren. Die genauen Hintergründe und die Todesursache bleiben Gegenstand der Ermittlungen.

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