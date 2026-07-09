Umfrage
Kanzler: Kickl so stark wie alle anderen Chefs zusammen
In Österreich wird der Bundeskanzler nicht direkt gewählt - gleichwohl ist die fiktive Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 ein gutes Maß für die Zugkraft der jeweiligen Parteiobleute (1.000 Befragte vom 6. und 7. Juli 2025).
Wenn man das so sieht, dann haben alle Parteien mit Ausnahme der FPÖ ein Problem. Denn in der aktuellen Kanzlerfrage kommt FPÖ-Chef Herbert Kickl auf 35 %, das heißt: etwas mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten würden ihn direkt in den Kanzlersessel wählen, wenn das ginge.
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Das ist nicht nur klar Platz 1 - im Vergleich zu den anderen Parteichefinnen und -chefs ist das geradezu überragend.
Denn der erste Verfolger - das ist Bundeskanzler Christian Stocker - kommt gerade mal auf 12 %, SPÖ-Chef Babler, NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger sowie die Grüne Leonore Gewessler sind mit jeweils 8 bzw. 7 % weit abgeschlagen.
Die Umfrage der Woche mit Wolfgang Fellner & Werner Beutelmeyer
© oe24
Kickl so stark wie alle anderen zusammen
Kickl ist mit 35 % also so stark, wie alle anderen Parteiobleute zusammen.
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