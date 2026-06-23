Kuchen-Picknick lockte Naschkatzen in die Klimt-Villa

Süße Premiere in Wien: Im idyllischen Garten der Klimt-Villa ging am Freitag Österreichs erstes großes Kuchen-Picknick über die Bühne. Mehr als 80 Hobbybäcker und Mehlspeis-Fans kamen zusammen, um ihre selbstgemachten Köstlichkeiten zu teilen – von klassischen Gugelhupfen bis hin zu trendigen Matcha-Torten.

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Auf rund 6.000 Quadratmetern Gartenfläche wurde geschlemmt, geplaudert und gepicknickt. Organisiert wurde das Event von der Traditionsmarke Fini’s Feinstes, die damit einen Trend nach Österreich brachte, der ursprünglich in Kalifornien entstand und mittlerweile weltweit Tausende Kuchenliebhaber begeistert.

Kuchen statt Konkurrenz

Das Konzept ist simpel: Wer mitmachen möchte, bringt einen selbstgebackenen Kuchen mit und teilt ihn mit anderen Gästen. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft und Genuss statt Wettbewerb.

"Es gibt zwei Dinge im Leben, die mehr werden, wenn man sie teilt: Liebe und Kuchen", sagte Initiator Harald Lang, Marketingleiter von Fini’s Feinstes. Das Kuchen-Picknick verbinde die österreichische Leidenschaft für Mehlspeisen mit Geselligkeit und Kultur.

© Alexander Zillbauer

Von Marillenkuchen bis Matcha-Torte

Die Auswahl auf der langen Kuchen-Tafel konnte sich sehen lassen. Neben Klassikern wie Marillenkuchen, Erdbeerrouladen und Eierlikör-Gugelhupf fanden sich auch moderne Kreationen wie eine Matcha-Erdbeer-Torte oder ein kunstvoll dekorierter Erdbeer-Cheesecake.

Besonderes Aufsehen erregte ein Mohnkuchen, der vom berühmten Klimt-Gemälde "Der Kuss" inspiriert war. Auch die beliebten Balkan-Küchlein Čupavci sorgten für Begeisterung.

Kuchen verbindet Generationen

Unter den Gästen war auch Alexandra R., die ihren traditionellen Marmorgugelhupf nach dem Rezept ihrer Großmutter mitgebracht hatte. "Ich freue mich, meinen Gugelhupf heute mit so vielen Menschen zu teilen", erzählte sie.

Die vierjährige Hanna zeigte sich von der Vielfalt beeindruckt: "Ich habe noch nie so viel Kuchen auf einmal gesehen."

© Alexander Zillbauer

Süßes Ambiente mit Klimt-Flair

Die historische Klimt-Villa in Wien-Hietzing bot die perfekte Kulisse für das außergewöhnliche Picknick. Zwischen bunten Picknickdecken, Blumenkränzen und den berühmten Damasziner-Rosen des Gartens entstand eine fast märchenhafte Atmosphäre.

Wer genug vom Naschen hatte, konnte sich einen eigenen Blumenkranz binden und den historischen Garten erkunden, in dem Gustav Klimt einst Inspiration für seine Werke fand.

Das Geheimnis perfekter Kuchen

Passend zum Anlass verriet Peter Stallberger, Geschäftsführer von GoodMills (Fini’s Feinstes), einige Backtipps. Für besonders flaumige Kuchen empfiehlt er glattes Mehl, Zutaten in Zimmertemperatur und ausreichend Zeit beim Aufschlagen von Butter und Zucker.

Nach dem erfolgreichen Auftakt scheint klar: Das Kuchen-Picknick hat das Potenzial, zu einer neuen Wiener Tradition zu werden. Schließlich wurden an diesem Nachmittag nicht nur Mehlspeisen geteilt, sondern auch neue Bekanntschaften geschlossen.