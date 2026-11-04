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Rahmen-Sieg

Landjugend rahmt den Bodensee ein

Rudolf Preyer
von
Die Sieger
© Landjugend
Die Landjugend Leiblachtal gewinnt die österreichweite Landschaftsrahmenchallenge. Ihr Holzrahmen in Möggers punktet mit Traumausblick.
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Der selbst gebaute Rahmen steht beim Berggasthof Stadler und holt Landschaft und Bodensee ins Bild. Besucher sollen innehalten und die Aussicht genießen. Der Lohn für die Vorarlberger: ein AMA-Grillgutschein.

Das Siegerprojekt
Das Siegerprojekt

Mehr als 30 Gruppen machten bei der Aktion der Landjugend Österreich mit. Sie gehört zum Jahresthema "MehrWert Land" und rückt die Arbeit der Landwirtschaft ins Rampenlicht.

Dank an die Bauern

"Ohne die tägliche Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern würde die Kulturlandschaft in dieser Form nicht bestehen", betont Bundesleiter-Stellvertreterin Martina Ogriseg.

Sie gratuliert den Siegern und dankt allen Teilnehmern für ihre Kreativität. Infos: www.landjugend.at

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